Valanga nerazzurra, 4-2 a Bergamo: le pagelle del Napoli

L’Atalanta di Gasperini travolge un mediocre Napoli, che riesce a resistere in un primo tempo non emozionante, ma crolla immediatamente nella ripresa. Non bastano il lampo di Zielinski ed il regalo di Gosens per agganciare il pareggio, perché il Napoli targato Gattuso non sa più difendere.

Ennesima prestazione dimenticabile ma il risultato è giusto, anzi, addirittura generoso. Veniamo alle pagelle del Napoli e di Gattuso:

Meret, 6: Un’ottima parata ma un goal subito sul suo palo bilanciano la sua valutazione. Per il resto il portiere del Napoli, a prescindere dall’interprete, è costantemente sotto pressione a causa di una squadra tutt’altro che solida.

Di Lorenzo, 5.5: Prezioso in diverse chiusure nel primo tempo, ma peggiora durante la ripresa. Mai determinate in fase di spinta, i suoi cross raramente raggiungono il bersaglio (0/4 riusciti).

Rrahmani, 4.5: Le marcature del Napoli sono spesso confusionarie, i difensori risultano molte volte fuori posizione o troppo vicini tra loro, con gli avversari liberi di infierire. E’ lento nella ricezione del pallone, quasi spaventato.

Maksimovic, 4.5: Si fa superare qualche volta in più rispetto al collega di reparto, ma si rende autore di qualche buona lettura difensiva. Male in occasione del vantaggio atalantino, per le motivazioni precedentemente menzionate. (78′ Koulibaly, 5: Non il miglior ingresso in partita).

Mario Rui, 4: Un terrorista. Si fa superare costantemente con una facilità disarmante e si addormenta spesso con il pallone tra i piedi, perdendo il controllo della sfera troppe volte (14). Perde la maggior parte dei contrasti. (78′ Ghoulam, SV).

Fabian, 6-: Una delle poche notizie positive della serata. Fabian, pur non brillando per velocità, è uno dei pochi a muovere il pallone in avanti con qualità, recuperando anche diversi palloni. Speriamo continui a percorrere questa strada.

Bakayoko, 4.5: Autore di un inizio stranamente positivo, torna ai suoi (pessimi) livelli nel corso della ripresa, con troppi errori che porteranno al goal l’Atalanta. Un calciatore dotato della sua stazza non può marcare con tale inefficienza.

Zielinski, 6.5: Certamente il migliore in campo insieme a Politano. Zielinski mette paura ai bergamaschi, trovando il pareggio, con una vera perla. E’ tra i pochi calciatori sempre dentro al gioco, ma sfortunatamente non basta. (84′ Lobotka, SV)

Elmas, 5: Altra prova incolore per il macedone (17 passaggi totali), che non riesce a trovare una sua reale collocazione all’interno del campo, per il quale passeggia fino alla sua sostituzione. (53′ Insigne, 6: Non ancora al 100%, ma l’impatto del capitano non è malvagio. La squadra sembra più viva con il suo ingresso, salvo poi spegnersi dopo il letale 3-1 di Muriel e Gosens).

Politano, 6.5: Tanta quantità ed un assist prezioso per il goal del momentaneo pareggio. Non sempre preciso come in occasione del cross per Zielinski, ma la sua abnegazione è encomiabile.

Osimhen, 5: Completamente surclassato da Romero ma abbandonato a se stesso per almeno 80′ di partita. Abbandona il campo circondato dallo spavento generale per una brutta botta alla testa, ma fortunatamente riprenderà conoscenza poco dopo. In bocca al lupo per un veloce rientro.

Gattuso, 3: Il Napoli continua a subire goal fotocopia, che evidenziano gravi lacune in organizzazione difensiva, ed a scendere in campo senza anima e concentrazione, con la Juventus come unica eccezione. Sostituire due difensori prima di un corner a favore degli avversari è un a decisione ampiamente rivedibile che farà discutere. Giustamente.