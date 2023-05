Vado, vengo, resto magari ci penso…

Vada, venga, resti, ci pensi o si segga, la poltrona su cui è seduto, momentaneamente, Spalletti, è una delle più scomode d’Europa. In Italia sicuramente. Quale allenatore giovane o navigato, prende la guida del Napoli nell’anno post scudetto? Un giovanissimo , un grandissimo o un folle.

Un giovane potrebbe rimanere schiacciato e segato, un grandissimo potrebbe non “sentire” il carico ed un folle va’ da sé, potrebbe distruggere il giocattolo.

La soluzione?

Una società chiara che spieghi perfettamente cosa, come e perché far certe nuove scelte.

Con Giuntoli im uscita, la cosa pare proibitiva.

De Laurentiis non ha questo colpo nel suo repertorio, è chiaro.

Siamo alle solite cari amici. Si ripete il copione. La saga del non detto e del “avrà voluto dire”.

Non è il cinepanettone ma ha la medesima scrittura.

Resta, no vado, anzi ci penso, vedremo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati