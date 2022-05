USSI contro ADL: “Lasci stare la stampa!”

L’USSI contro la SSC Napoli, un duro comunicato di risposta alla societa del Presidente Aurelio De Laurentiis, rea di aver emanato un comunicato stampa contro il Corriere dello Sport, il quale veniva additato per aver pubblicato delle notizie di mercato riguardanti il futuro di Koulibaly che risultavano, a dire della societa’ non veritiere. Ed ecco tempestiva, la replica dell’Unione Stampa Sportiva Italiana contro il patron azzurro.

SSC Napoli, perche’ risultano amari, i dolci Mandarini?

Il Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a Koulibaly la metà di quello che guadagna, ovvero 3 milioni.

Queste sono falsità che possono destabilizzare l’ambiente e creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto

Premettendo che c’e’ un errore negli emolumenti del calcatore, ma ci puo’ stare un’ errore di battitura giusto? Quello che salta all’ occhio pero’, e la negazione alla liberta’ di stampa, cosa che al Napoli riescie meglio quando di mezzo c’e’ la verita’. Senza dimenticare la grande professionalita’ del sig. Fabio Mandarini, collega sempre corretto ed onesto nello svolgere il suo mestiere di giornalista!

L’USSI comunica…

L’unione Stampa Sportiva Italiana, dopo che negli ultimi tempi ha messo insieme, che lo scudetto si e’ perso per colpa della stampa, che Spalletti e nervoso per colpa della stampa, che ADL non rinnova a Koulibaly per colpa della stampa, allora e giunto il momento di farsi sentire da chi, probabilmente crede di essere l’unico padrone della verita’, infatti il disamore per il Napoli…e colpa della stampa!

Ma basta chiacchiere, ecco il giusto comunicato dell’USSI, che stronca un inopportuna quanto stucchevole polemica da parte della SSC Napoli, mettendo in discussione, se vi era qualche dubbio, una comunicazione approssimativa quanto scarna di contenuti veritieri.Di seguito il comunicato dell‘USSI

“Ci risiamo. Eravamo preoccupati per il fatto che il Calcio Napoli da qualche tempo stesse facendo mancare attacchi diretti a colleghi giornalisti, citati con nome e cognome, per additarli – dal punto di vista della Società – al pubblico ludibrio. L’Ussi Campania – Gruppo ‘Felice Scandone’ respinge al mittente le accuse, rivolte con una nota ufficiale apparsa sul sito della Società a un collega del Corriere dello Sport, ‘reo’ di aver pubblicato una notizia che si giudica inesatta, ed esprime meraviglia per il fatto che l’Ufficio Comunicazione del Calcio Napoli, che vanta la presenza di ben due giornalisti professionisti quali dipendenti, si presti a sopportare la pubblicazione di simili comunicati contro un collega, in contrasto con ogni elementare norma di deontologia professionale.

L’Ussi Campania invita per l’ennesima volta il presidente Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori a interessarsi delle faccende che riguardano la Società e non di quelle che riguardano la stampa. I giornalisti napoletani sanno fare molto bene il loro mestiere e non hanno bisogno né di consigli né di bacchettate sulle mani, come quelle che qualche autoritario maestro delle scuole elementari di altri tempi assestava agli scolari ritenuti distratti o impertinenti.

L’Ussi Campania, in risposta a questi atteggiamenti offensivi, invita con forza i colleghi di tutte le testate a continuare a concentrarsi sulle notizie, indipendentemente dal fatto che possano essere gradite o meno, e a valutare e considerare con estrema attenzione anche lo spazio da dare a iniziative il cui interesse giornalistico è del tutto risibile, come ad esempio la conferenza stampa, indetta per lunedì prossimo per pubblicizzare la seconda parte del ritiro estivo della squadra, con tutti gli annessi e connessi riferibili esclusivamente al marketing societario. Si tratta di iniziative che – come è del tutto evidente – stanno a cuore soltanto alla Società, raccontando le quali i giornalisti finiscono per diventare soltanto un megafono molto al servizio del Calcio Napoli e poco utile ai tifosi. Il rispetto tra i protagonisti del calcio e i giornalisti deve essere reciproco. L’unilateralità è intollerabile e se il Calcio Napoli non se ne rende conto, la replica deve essere chiara e forte“.

