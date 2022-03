Uno Scudetto a Napoli farebbe bene a tutto il “Sistema”

L’immobilismo del Napoli nelle ultime due sessioni di mercato è innegabile. Tuttavia, non aver fatto alcuna player trading ha portato comunque la squadra partenopea a giocarsi lo scudetto. Dimostrando come una strategia di questo tipo sia in grado di produrre risultati lusinghieri.

Probabilmente anche grazie a Luciano Spalletti, maniacale nell’approccio al lavoro, ai limiti dell’ossessione. L’allenatore di Cetaldo ha costruito un modello tecnico-tattico sempre mutevole in base ai suoi interpreti, capace di esaltare determinate individualità, mettendole nelle condizioni di esprimersi al meglio.

Questa situazione ha indubbiamente accorciato la distanza tra l’aristocrazia dell’italico pallone e le potenziali outsider. Ecco perché lo scudetto all’ombra del Vesuvio aumenterebbe la competitività interna, facendo del bene a tutto il “Sistema”.

Napoli marginale al Sistema-calcio

Del resto, è fuori discussione che la Serie A sia stata caratterizzata finora da un evidente squilibrio economico, che genera poi effetti devastanti nelle notti europee. Un concentrato esasperante di relazioni tra proprietari vari e dirigenti assortiti, legati da interessi reciproci. E quindi portati a comportarsi come un tutt’uno, secondo regole di funzionamento che magari sfuggono alla maggioranza di tifosi o semplici appassionati.

Dunque, le vittorie in serie della Juventus hanno creato un campionato prevedibile e privo di emozioni. Che però paga dazio nelle Coppe. Attualmente, solo Atalanta e Roma possono pensare di proseguire il percorso in Europa League e Conference League, portando come dote all’Italia punti fondamentali in ottica Ranking Uefa.

Anche quest’anno l’ecatombe delle squadre italiane impegnate in gare “vere”, quelle a eliminazione diretta, s’è riproposta con disarmante puntualità. Un fenomeno che da qualche stagione a questa parte appare quasi inevitabile. Talmente scontato da non offrire nessun elemento di sorpresa.

L’ennesima figuraccia della Vecchia Signora, presa letteralmente a pallate dal Villarreal, non può assolutamente essere derubricata a fenomeno passeggero. Troppo simile, in effetti, ad altre sconfitte di uguale portata. Già vissute in passato, non soltanto dai bianconeri.

Scudetto azzurro, non è follia

Alla luce di queste considerazioni, è il caso di riflettere sulla concreta possibilità che il Napoli possa lottare fino all’ultima giornata per il titolo. Forse uno scudetto tinteggiato d’azzurro sarebbe un momento di lucida follia estemporanea.

Al contempo, legittimerebbe la lucida lungimiranza di Aurelio De Laurentiis, che spesso ha dato l’impressione di gestire la società come un centro di valorizzazione di giocatori qualitativi, esposti in vetrina alla stregua dei gioielli di famiglia, nella speranza di attirare offerte per i suoi pezzi migliori.

Ma sicuramente non ha alle spalle fondi d’investimento esteri, tantomeno dinastiche holding finanziarie.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati