Unione Azzurra Nel Mondo, UANM che Napule

La squadra e Luciano Spalletti stanno facendo qualcosa di straordinario, ma facciamo due passi indietro e torniamo al ritiro estivo di Dimaro. Il clima era molto teso e tanti giocatori, che avevano fatto la storia del Napoli recente come Mertens, Insigne, Koulibaly e Ospina, stavano abbandonando la scena, ma noi club UANM eravamo lì a SOSTENERE LA SQUADRA, nonostante in parte della tifoseria regnasse delusione e sconforto.

I Napoli Club erano speranzosi che la società potesse rifondare la squadra con dei nuovi giocatori e dagli spalti si assisteva agli allenamenti curiosi di osservare dal vivo l’astro nascente Kvaratskhelia ed il nuovo esterno uruguaiano Oliveira. Passano i giorni e siamo ad agosto, finalmente arrivano i colpi di mercato tanto richiesti: Raspadori, Simeone, Kim e Ndombele.

Il Napoli si riposiziona tra le favorite e parte benissimo con la vittoria di Verona e contro il Monza al Maradona, poi arrivano due pareggi, inizia qualche mugugno, ma è lì che il Napoli svolta e comincia a dare spettacolo vincendo con delle goleade sia in Europa (Champions League) che in campionato. Per noi club UANM indimenticabili resteranno le partite vissute con il Liverpool al Maradona, a San Siro con il Milan e ad Amsterdam contro l’Ajax, serate magiche, festose, colorate d’azzurro, che non dimenticheremo mai. Il Napoli non si ferma e continua a macinare vittorie e record confermandosi primo in classifica in serie A e passa il girone Champions agevolmente, il tutto condito da un calcio totale e spettacolare.

Il nostro entusiasmo sale alle stelle e la piazza partenopea inizia a sognare: le generazioni nate a cavallo tra gli anni 80 i 2000, che non hanno vissuto l’epoca maradoniana, vivono un sogno ad occhi aperti, le generazioni più adulte sperano di rivivere gli anni 80, fino ai tanti bambini che affollano ad ogni gara le gradinate del Maradona. Arriva la pausa mondiale con un Napoli capolista che vanta 8 punti sulla seconda e 10 punti sulla terza, coronando un percorso strepitoso.

La città vivrà la pausa campionato con la consapevolezza che questa stagione possa portare veramente un trofeo atteso da troppi anni (33) e intanto tra i vicoli appaiono già i nuovi murales dei beniamini azzurri, colorando l’attesa.

I club UNAM si preparano ad organizzare le prossime tappe in Italia e in Europa, tutti insieme in unico magico abbraccio virtuale da nord a sud ed in ogni parte del mondo, con la dovuta scaramanzia, sperando nel sogno che abbiamo nel cuore…

NAPOLI TORNA CAMPIONE!

