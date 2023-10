Union Berlino-Napoli, le probabili formazioni: ballottaggio Simeone-Raspadori

In campo anche il Napoli questa sera nella capitale tedesca. La squadra di Garcia vuole tornare a fare punti dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid. Di fronte avrà un Union Berlino in caduta libera, reduce da otto sconfitte consecutive tra tutte le competizioni e che vorrà smuovere una classifica (girone C) che lo vede ultimo con zero punti. Fischio d’inizio ore 21.

PROBABILI UNION BERLINO

I tedeschi si presentano alla sfida senza Schafer, Dehl e Schwolow, Fischer punterà sul solito 3-5-2 in cui Bonucci, lasciato a riposo con lo Stoccarda, potrebbe strappare la maglia da titolare dalle spalle di Knoche. Sicuro del posto a sinistra Gosens, già quattro gol in stagione, la luce del centrocampo sarà Khedira, una monuento della squadra e fratello del più famoso Sami. In attacco sicuro del posto Behrens, quattro gol anche per lui in questo inizio di annata, con Volland e Becker a giocarsi il posto, il secondo è stato l’autore dei due gol contro il Braga e potrebbe spuntarla.

(3-5-2). Ronnow; Doekhi, Bonucci, Leite; Knoche, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens. All. Fischer.

PROBABILI NAPOLI

Rudi Garcia cambierà il meno possibile rispetto alla trasferta vincente al Bentegodi: il grande dubbio è chi sostituirà Osimhen al centro dell’attacco, Simeone stavolta dovrebbe spuntarla su Raspadori. Sempre assenti Juan Jesus e Anguissa, che sarà sostituito da Cajuste. Nell’Union Berlino Bonucci è in ballottaggio con Doekhi in difesa, mentre sulla sinistra ci sarà l’ex Atalanta e Inter Gosens.

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati