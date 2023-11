Union Berlino, Diogo Leite: Serve risultato positivo.

Il difensore dell’Union Berlino, avversario del Napoli, in Champions League, attraverso la Gazzetta dello Sport ha rilasciato un’intervista, in cui parla del prossimo incontro, con gli azzurri. Il momento in campionato per i tedeschi è drammatico, 12 sconfitte consecutive, ma c’è anche la voglia di non mollare:

“Dobbiamo ripartire facendo una grande partita a Napoli, mettendo in campo voglia e qualità. Serve un risultato positivo per ritrovare fiducia e uscire da questo momento no. Siamo stati anche sfortunati, vincere in Champions darebbe una carica in più”

Il difensore dell’Union parla poi dell’avversario, privo di Victor Osimhen:

“Il Napoli è un’ottima squadra, con giocatori di talento. Gioca bene, muove la palla, dobbiamo essere concentrati per arginarli, costruendoci le occasioni per vincere. Osimhen è uno dei migliori attaccanti al mondo, però ci sono tanti che sanno come sostituirlo”

Poi si sofferma anche su Kvaratskhelia, l’altro big azzurro, che invece sarà in campo:

“Molto forte nell’uno contro uno, dribbling e imprevedibilità, può cambiare la partita con una giocata. Calciatore di grande livello, dobbiamo essere bravi a non concedergli opportunità, bisogna fare una grande prova di squadra. Dobbiamo essere solidi dietro e coraggiosi davanti, per puntare alla vittoria”

Ci crede Diogo Leite alla vigilia del confronto. Il momento tedesco è molto pesante, ma in coppa il discorso cambia.

Il Napoli invece ha la possibilità con una vittoria, di chiudere, quasi definitivamente, il discorso qualificazione.

