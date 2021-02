Un’involuzione inarrestabile: Atalanta 3 Napoli 1, le pagelle

A Bergamo si affrontano una squadra che gioca a calcio ed una che fatica a completare cinque passaggi di fila. L’Atalanta travolge un Napoli smarrito e senza idee (un classico in questa stagione), meritando pienamente la qualificazione. Affronteranno dunque la Juventus di Pirlo in finale di Coppa Italia.

Veniamo alle pagelle dei fenomeni azzurri

Ospina, 6.5: Un mezzo voto in più è d’obbligo perché senza il Patron il passivo sarebbe stato ancora più umiliante.

Di Lorenzo, 5: Spinge con poca qualità e convinzione, come tutti fatica in fase di copertura e perde la maggior parte dei duelli. Smarrito.

Rrahmani, 4.5: Non è certamente tra i peggiori, visto che i colleghi di reparto ci hanno regalato perle di rara bruttezza, ma sbaglia anche lui tempi ed uscite. Dominato dagli avversari nel confronto fisico.

Maksimovic, 2: Vederlo in campo è una tortura

Hysaj, 4: Dopo una dormita in compagnia di Maksimovic, in occasione della sassata di Zapata, esce per infortunio abbassando il tasso terroristico del campo. (42′ Mario Rui, 5: Staffetta di notevole qualità quella tra l’albanese ed il portoghese, che fin da subito ci delizia con dei tocchi di grande caratura)

Bakayoko, 3: Il lato positivo è che il prestito è secco. Lento, pigro e lezioso, perde spesso palla in situazioni critiche. Fisicamente non è dominante. (64′ Lobotka, SV: Buona conduzione di palla di “Lobot“, che tuttavia non incide in alcun modo)

Elmas, 5: Completamente fuori dal gioco, e nonostante ciò riesce a perdere troppi palloni. (46′ Politano, 6: Prova ad accendere la luce, anche lui commette qualche errore di troppo ma ci prova tante volte. In forma)

Zielinski, 4.5: Tra le più brutte partite da quando è a Napoli. Completamente surclassato dagli avversari (0/6 contrasti vinti), non riesce ad accendersi e far girare palla con velocità. Spento. (64′ Demme, 7: Probabilmente è un voto generoso, ma entra e salva immediatamente il risultato, poi serve un grande assist per il 2-2 che Osimhen non scarta. Diego Demme è fondamentale per questo Napoli)

Insigne, 5: Prosegue il declino della squadra, prosegue il declino del capitano. Lorenzo ed il Napoli sono fortemente legati. Anche oggi perde troppi palloni (16) e riesce raramente ad esprimere il suo talento. Evanescente.

Lozano, 7: Cuore e motore di questa squadra, regala 20′ di speranza ai tifosi del Napoli, con il goal del 2-1. Combatte ovunque (12 contrasti vinti su 19), cerca sempre la giocata (7 dribbling riusciti su 9), ma non può battere da solo una squadra intera. Speranza.

Osimhen, 5: Ben lontano dalla forma migliore, anche oggi Victor non contribuisce positivamente alla prestazione generale. Forza uagliò, ti aspettiamo tutti. (78′ Petagna, SV)

Gattuso: Out.