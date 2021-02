Un’Europa League quasi impossibile: Napoli, ritorna il Granada

Questa sera, alle 18:55, il Napoli affronterà il Granada nella partita di ritorno di Europa League, valevole per l’accesso agli ottavi di finale. Il risultato dell’andata, 2-0 per gli spagnoli, renderà difficile il lavoro agli azzurri, che dovranno andare a segno 3 volte in più dell’avversario. L’obiettivo Europa League è già fortemente in bilico per il Napoli , con un Granada solido ed organizzato pronto ad opporsi anche oggi.

Appello: gli indisponibili di Napoli e Granada

Entrambe le compagini si sono presentate con diverse assenze all’andata, e la situazione non è ovviamente cambiata molto:

Il Granada anche questa volta si presenta con 7 assenti: Luis Suárez, Milla, Germán, Quini, Neyder Lozano, Soldado e soprattutto Yengel Herrera (autore del primo goal all’andata) infortunatosi nell’ultima di campionato; rientra Montoro.

Dries Mertens, capocannoniere all-time del Napoli, tornato finalmente a disposizione di Gattuso

Il Napoli risponde con lo stesso numero di assenze: Manolas, Hysaj, Demme, Lozano, Ospina, Petagna ed Osimhen. Rientrano dunque Koulibaly e Ghoulam, Mertens è a disposizione ma per 15/20 minuti come affermato da Gattuso.

Napoli: attento al pressing alto!

Vi abbiamo già presentato la squadra di Martinez in un precedente articolo e, purtroppo, alcune situazioni tattiche evidenziate hanno fatto male alla squadra di Gattuso.

Al 78′ il Granada prosegue con il suo pressing alto, nonostante il vantaggio. La loro organizzazione gli consente di bloccare le linee di passaggio degli avversari aggredendo il portatore di palla: l’azione si concluderà con la riconquista alta del pallone ed un ingenuo fallo ad opera di Insigne. Il Granada ottiene dunque una punizione in zona pericolosa, mantenendo in contemporanea gli azzurri lontani dalla porta.

Immagine 1 – Gli spagnoli conquistano palla su Insigne

Il Granada non ha rinunciato al pressing alto neanche al 90′: la riconquista su Insigne (immagine 1) porterà ad una nuova occasione da goal. Non meno importante dell’aggressione è la capacità dei calciatori di farsi trovare al posto giusto per ricevere lo scarico, completando con successo una transizione positiva (immagine 2). Al termine dell’azione, Meret parerà il tiro di Herrera.

Immagine 2 – Transizione positiva, il Granada trova subito uno scarico pericoloso

E’ quasi impossibile, ma bisogna provarci

Il silenzio del Napoli, una scelta arcaica

Mettere a segno tre goal senza subirne uno: è questa la missione della squadra di Gattuso. Il vero Napoli sarebbe capace di ribaltare questa situazione, non sembra tuttavia esserne capace quello attuale, che tra assenze e grande disorganizzazione dei reparti non dimostra solidità da troppo tempo.