Una vera logica non c’e’, anche se non falliremo mai!

Premettendo che non falliremo mai, si sentono sirene inglesi per Victor Osimhen, Fabian Ruiz pronto per tornare in Spagna, Insigne gia’ con il passaporto Canadese, l’incompiuto Zielinsky che cerca casa in Germania, Lozano con le valigie pronte, Meret piu’ portiere di altri che di qui, ed infine Koulibaly pronto ad abbracciare Xavy, senza dimenticare quelli a fine contratto, e se arriva qualche spicciolo per Petagna, Demme ed Elmas, allora se ne puo’ parlare.

Altro che rivoluzione, questa sembra piu’ un si vende tutto per chiusura attivita‘! Per alcuni sicuramente di un ciclo, per altri, motivi economici-caratteriali, e bla bla bla vari, ma in realta’, si ricomincia da tre, a dirla come il grande Troisi, con l’unica differenza che il prossimo anno i primi 4 posti ,potrebbero’ essere piu’ che un sogno.

E chiaro che quest’anno e stato gettato al vento, vi erano stati tanti segnali che potevano portare lo scudetto a Napoli dopo ben 32 anni, ma mai colti davvero dal Napoli, ma soprattutto, ne cercati ed altrettanto desiderati. Strano pero’ vedere che si parli di premio 3°posto, e non quello per il titolo, ed inoltre perche’ ora tutti in vendita, se alla fine basterebbe poco per essere competitivi.?…Ma i bilanci sono a posto, quindi va bene cosi’!

Ma c’e anche un paradosso per la prossima stagione, se Mertens , come sembra, dovesse firmare con il Napoli, come la prenderebbe Spalletti? Sarebbe una programmazione positiva in chiave futura per il club? E se i nomi che circolano in entrata, provengono tutte da squadre medio piccole, pensando alla Champions ed al campionato, si puo’ parlare di competitivita’?

Guardando tra le righe, potremmo tranquillamente dire che forse ci si sta’ preoccupando del nulla, anche perche’ dopo 13 anni d’Europa, uno scudetto ci starebbe bene, dopo tutto sulle maglie lo spazio c’e’, e come dice Hamsik, in una stupenda intervista rilasciata ad un importante quotidiano sportivo italiano…”Lo scudetto a Napoli arrivera’ “, speriamo nel frattempo, che non ci sia lo sciopero alle poste, che il il francobollo usato sia prioritario, e che ,soprattutto, la missiva giunta sulla scrivania di Castel Volturno, venga letta, e non archiviata con la scusa dell’ utente non trovato!

