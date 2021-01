Una Supercoppa in stile PS5, parla il regista Popi Bonnici

Una Supercoppa che sperimenterà un’inquadratura in stile PS5. Questa la novità in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Popi Bonnici, regista: “Per stasera vogliamo riprendere un’immagine identica a quella del gaming con una camera particolare che corre, su dei cavi, insieme ai giocatori, fino a quasi 54 km/h. L’inquadratura sarà come quella della PS5 giocando a FIFA o PES, ma sarà un uso limitato per concedere di imparare e studiare bene, senza renderla stucchevole”.

“Lozano o Cristiano Ronaldo e Kulusevski, su chi saranno puntate le telecamere? Userò questa tecnica con tutti i giocatori che saranno attori di una manovra fondamentale, magari per il 100° gol di Insigne. L’obiettivo è dare il miglior obiettivo possibile. 10 anni fa De Laurentiis chiese di produrre le immagini del Napoli ed io gli diedi una mano affinché quella fosse una delle migliori. Problemi di visibilità? Non ho il potere di saperlo da adesso. Com’è cambiato il calcio con la pandemia dal punto di vista di un regista? Gli stadi vuoti sono un grande danno, senza il calore del pubblico è un altro sport”.

Sarà la prima volta in Europa, un vanto per il calcio italiano, che verrà messa in pratica questa dinamica e sofisticata tecnologia. Proprio da pochi giorni, infatti, la Lega Calcio ha chiuso un accordo con Sony PlayStation5 che vedrà sponsor ufficiale del grande evento proprio la famosa piattaforma di gaming.

Si parla di cifre che oscillano tra i 500.000 e il milione di euro solo per lo sponsor della finale di Supercoppa Italiana.

