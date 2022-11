Una questione di cm non mette in discussione le certezze del Napoli

Al di là del punteggio, che mortifica la striscia di vittorie consecutive, certificando al contempo la prima sconfitta stagionale del Napoli, il match con il Liverpool suggerisce alcuni interessanti spunti di riflessione.

Innanzitutto, la prestazione è stata molto di più che una semplice gita fuori porta. Nel senso che gli azzurri, nell’approcciarsi alla gara, hanno dimostrato quell’atteggiamento tipico delle squadre mature, consapevoli della loro forza, emotiva prim’ancora che tecnico-tattica.

Altro che la classica scampagnata a qualificazione già abbondantemente acquisita. Se l’obiettivo era avvalorare con fermezza inequivocabile tutti quei concetti proposti finora dal suo allenatore, allora ieri sera la trasferta sulle rive del Merseyside non è stata affatto sprecata per i partenopei.

Buon Napoli nonostante tutto

D’altronde, l’andamento della partita ha palesato soprattutto la grande coesione del Napoli. Ovviamente, al netto delle sbavature finali, che non facevano presagire nulla di buono. Una sorta di incubo ad occhi aperti per i tifosi napoletani, nel giorno dedicato ad Halloween.

Una ben magra consolazione, l’efficace organizzazione sotto la linea della palla degli azzurri. In un contesto generale intenso, che dal punto di vista offensivo, però, ha registrato soluzioni abbastanza scheletriche da entrambe le parti.

Insomma, la struttura difensiva è riuscita a controllare facilmente il Liverpool, almeno per un’ottantina di minuti, sfoderando una performance che evidenzia quanto in alto sia arrivata la sofisticatezza in fase di non possesso della squadra di Spalletti.

Che s’è adattata al sistema proposto da Klopp, trovando le giuste contromisure. In effetti, il tedesco ha rinunciato al tradizionale 4-3-3, in favore di uno schieramento fluido, in cui Jones talvolta scalava a centrocampo. Costruendo così un solido quartetto, che prevedeva lo scivolamento di Milner in fascia. E due centrali, Thiago Alcántara e Fabinho, orientati verso la zona presidiata da Lobotka. Un assetto capace di schermare il pivote slovacco e contemporaneamente assorbire l’inserimento dei terzini.

Sostanzialmente, l’idea cavalcata dai Reds era quella di disinnescare lo sviluppo della manovra attraverso le catene laterali, uscendo forte sulle conduzioni di Olivera e Di Lorenzo.

Ebbene, in questo scenario creato appositamente dai padroni di casa per costringere Ndombele ed Anguissa a lavorare in situazione di inferiorità numerica in mezzo, il Napoli s’è districato egregiamente.

Nuove vie da percorrere

Ad Anfield, in alcune circostanze, si è visto qualcosa di diverso del solito giropalla funzionale a sottrarsi al pressing avversario.

Infatti, la chiusura – centrale o laterale – di qualsiasi linea di passaggio pulita ha stimolato maggiormente la ricerca di Osimhen. Le abilità del nigeriano nei cd. “smarcamenti di rottura”, ovvero a seguito di un movimento incontro, hanno reso percorribili anche variazioni sulla costruzione da dietro. Con Meret che scavalcava la pressione, andando direttamente sul centravanti.

Comunque troppo poco per svoltare una partita equilibrata. Non a caso, decisa da tre palle inattive: la punizione che ha generato il gol di Östigard, cancellato dall’arbitro a causa di un millimetrico offside. Gli angoli sfruttati in fotocopia da due capocciate rappresentano sbavature evitabilissime, che hanno pesato come un macigno sul risultato, girando l’inerzia della gara a favore del Liverpool.

Proseguire la crescita

In definitiva, poteva finire diversamente, con un pizzico di attenzione in più, magari abbinandola a una diversa reattività in occasione dei tap-in di Salah e Darwin Núñez.

Tuttavia, non si è trattato di un passo indietro, bensì di una estemporanea battuta d’arresto. Una mera questione di centimetri non intacca assolutamente l’exploit del Napoli nella fase a gironi.

Mettere in discussione il percorso che Spalletti ed i suoi giocatori stanno portando avanti in questa Coppa dalle Grandi Orecchie sarebbe veramente folle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati