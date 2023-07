“Una genialata della società azzurra la seconda maglia” Umberto Chiariello in estasi…

Umberto Chiariello ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha parlato delle nuove maglie del Napoli soffermandosi sulla seconda col Vesuvio in bella mostra:

“Cromaticamente sono contenti i tifosi azzurri. Una genialata della società azzurra la seconda maglia, quella della trasferta, che porta il Vesuvio in bella vista, lì dove ci cantano ‘Vesuvio lavali col fuoco’. La risposta più bella a tutti i cori da stadio sarà l’orgoglio con cui, mi auguro, porteranno la maglia i giocatori del Napoli. Gli stupidi, però, non hanno latitudine”.

Inoltre, Chiariello, ha aggiunto: “Quello che conta è avere rispetto e contezza di sé stessi: noi abbiamo una storia povera, tutta l’altra Italia è povera. In epoca moderna, dagli anni ’50 in poi, quante volte ha vinto l’altra Italia? Il Torino una sola, il Bologna una sola, la Fiorentina una sola, la Lazio due volte, la Roma due volte, il Genoa zero, il Verona due volte, una volta il Cagliari con un miracolo industriale e Gigi Riva”.

“In Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Umbria, in Abruzzo, nelle Marche mai vinto uno scudetto. Di che parliamo? L’altra Italia è povera nel calcio. Noi siamo gli unici ad aver vinto 3 scudetti che pesano tanto”. Ha concluso Chiariello.

