Una finale diventa una fine. 262 fermi ed un morto

Il Calcio è uno specchio.

Della vita, della società e della quotidianità dell’uomo moderno.

Francia – Marocco in campo è una partita corretta, seria e che fa vedere anche un buon calcio. In campo vince la Francia lo sappiamo ma in strada una piccola, piccolissima fetta di “Francia” perde anzi implode.

Scontri, guerriglia, una notte assurda.

Un morto di soli 14 anni e 262 fermi.

Il termine festeggiamenti è il più inappropriato.

Morire a 14 anni, in scontri per strada, per l’approdo in finale.

Il calcio è bestiale in queste cose. Tira fuori i peggiori istinti. Primordiali e preistorici.

Animali. Soltanto animali.

Marocco – Portogallo era stata soltanto avvisaglia. 5 mila agenti in strada ora raddoppiati dalla presidenza Macron.

10 mila agenti in tenuta anti sommossa mobilitati, una buona parte soltanto nella capitale Parigi.

Proteggere ad ogni costo i Campi elisi. Proteggere l’arco di trionfo. Ogni lato ogni strada.

145 fermi nella sola città della Torre, dice il bilancio. In questo lo Sport ed il Calcio non c’entrano davvero nulla.

Infiltrati, attivisti “politici” violenti tra tifosi corretti e pacifici.

Un gruppo “politico” di ultra destra al grido di “fuori gli Arabi” ha provato ed in qualche caso riuscito ad entrare in contatto con le forze dell’ ordine. A Montpelier, scontri nella notte ed un quattordicenne che perde la vita. Un assurdo.

Una festa diventa una tragedia. Una finale mondiale, una fine.

