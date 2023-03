Una Estate tra le Stelle. De Laurentiis fa lo show

A campionato finito e a qualificazione Champions conquistata -e qui per ora ci fermiamo- inizierà una estate bollente per il Napoli 5.0 e per la città.

De Laurentiis sarà per una intera estate , il produttore capo, di uno show di stelle. Altro che notte degli Oscar.

Una estate tra le stelle si potrebbe dire.

Una estate con una infinita coda di festeggiamenti ma anche con un show inaspettato. La fiera internazionale di Napoli. Il mercato più brillante degli ultimi 30 anni. L’ultima volta che il Napoli aveva avuto tanti prezzi pregiati, era il secolo scorso e ciò che pian piano ci avrebbe portato al fallimento.

Fonseca, Cannavaro, Jonas Thern e core n’grato Ferrara. I pezzi da novanta, qualificati miracolosamente per la Uefa all’ultima giornata a Foggia contro Zeman e che poi poco a poco avrebbero vinto tutto in Italia ed in Europa. Ferrara e Cannavaro su tutti. Anni 90.

Nel 2023, a distanza di 33 anni dall’ultimo scudetto, il Napoli, vivrà festa ma anche il mercato dei brillanti.

Il Psg pare sia disposto a cifre allucinanti per Kvaratskhelia, le big inglesi sono in fila per Osimhen e Lobotka è sulle liste delle spagnole.

La fiera delle vanità. Centinaia e centinaia di milioni di euro su Napoli.

Un Pnrr esclusivo per la società di Aurelio De Laurentiis. Assisteremo ad un grande show nel bel mezzo dello show più bello ed atteso. Il Futuro è già oggi e Napoli è la capitale di questo splendido sogno.

