Un Tabu’: Il Maradona mai alleato di Spalletti

Napoli-Roma, e’ l’ennesimo risultato del Maradona, che Spalletti vede come un vero e proprio tabu‘, infatti ,sembra che al Napoli riesca meglio giocare fuori dalle mura amiche che dentro! Gli azzurri conquistano solo un punto contro i giallorossi di Mourinho, dopo esser passati in vantaggio con un rigore di Insigne, si fanno rimontare al 91′ da El Sharaawy ed addittura rischiano il ko nel recupero.

Come già capitato in altre gare, il Napoli non ha saputo gestire il buon primo tempo giocato con ardore e agonismo, rinunciando, nella seconda frazione di gioco, quasi a combattere coi denti per portare a casa il risultato che teneva in piedi le speranze di lottare fino alla fine con le due squadre meneghine, oggi più distanti.

A saltare all’occhio sono i numeri registrati in casa, allo Stadio ‘Diego Armando Maradona‘, della formazione partenopea. Il Napoli ha collezionato davanti ai propri tifosi tre sconfitte di fila – contro Atalanta, Empoli e Spezia – con 2 goal all’attivo e 5 al passivo, senza riuscire ad andare in rete nelle due gare, ed ha perso gli scontri diretti contro Milan e Fiorentina, 4 gol subiti e due fatti, e pareggiato con Inter e Roma, sempre 1 a 1 . Unica vittoria contro la Lazio per 4 a 0

Numeri davvero impetuosi, per chi ha ambizioni da scudetto, e che certamente riportano gli azzurri con i piedi ben saldi a terra, consapevoli che e’ stato bello sognare , ma lo scudetto non si vince certo con questi numeri. Un vero peccato, se si pensa alle tante occasioni sprecate dal Napoli, proprio in quello che una volta era un “fortino” oggi sembra un nemico…chissa’ cosa ne pensa Diego Armando Maradona, ma li probabilmente, Spalletti sarebbe stato solo una comparsa.

