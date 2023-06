Un posto per Luciano Spalletti.

Un incarico, un lavoro, una Città.

Qualunque.

Certamente di prestigio.

È quello che va augurato a Spalletti.

Successo e fama.

Napoli è stato trampolino per tanti.

Ancor più giustamente potrebbe esserlo per Luciano. A dirla tutta, mi auguro fortemente Spalletti torni in sella immediatamente. Già questa estate.

Napoli è una Città generosa che sa amare e che perdona pur chi la “tradisce”.

Luciano non ha tradito.

Luciano ha compreso.

Uomo di fine intelligenza.

Cosciente di aver toccato la vetta del Nanga Parbat.

Dopo, si può soltanto scendere ed alla svelta.

A certe altezze, freddo e buio ti possono ammazzare.

“Con Napoli un sentimento indistruttibile ed eterno“.

Bene Mister, sentimento ricambiato, ora ci faccia un regalo.

Trovi panchina.

Trovi lavoro.

Trovi la sua giusta dimensione.

Ci rivedremo sul campo.

Avversari non nemici.

