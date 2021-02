Un pareggio miracoloso, le pagelle di Napoli-Atalanta

Al Diego Armando Maradona si affrontano due squadre che vivono un momento di forma decisamente opposto, è infatti l’Atalanta a dominare la gara per quasi tutta la sua durata. Il Napoli si schiaccia in difesa, specialmente nel secondo tempo, e resiste (grazie soprattutto ai miracoli di Ospina) all’onda d’urto bergamasca. Finisce 0-0, la qualificazione per la finale si deciderà al ritorno.

Una gara impostata difensivamente dal Napoli, veniamo alle pagelle:

Ospina, 7.5: Ha mantenuto in piedi la baracca insieme a Koulibaly ed Insigne. E’ infatti autore di tanti interventi ed uscite fondamentali. (Consiglio vivamente una visita a Lourdes, non è possibile avere un infarto a partita per i suoi acciacchi, ndr).

Maksimovic, 3: Lento, disattento e spesso fuori posizione. E’ mancato solo l’autogoal al difensore serbo per coronare una prestazione da incubo.

Manolas, 5: Vederlo impostare è sempre una sofferenza, ma anche oggi non si esibisce in una grande prestazione difensiva; quando manca la concentrazione le qualità non emergono.

Koulibaly, 7+: Qualche uscita sbagliata macchia una prestazione suntuosa del muro partenopeo. Autore di tantissimi recuperi preziosi e grandi letture difensive, che permettono al Napoli di chiudere con un cleansheet questa partita.

Di Lorenzo, 6: Qualche buon anticipo e… poco altro. Per la maggior parte della partita svolgerà il ruolo di quinto difensore, senza avere mai la possibilità di spingere.

Hysaj, 6: Come il collega sopracitato non può spingere e si limita ad aiutare i compagni in difesa.

Demme, 5.5: Tanti errori in uscita e diverse palle perse dimostrano una forma fisica non perfetta di Diego, che qualche volta si affaccia pericolosamente in avanti. La notizia migliore è certamente averlo visto fuori dal campo in salute. (66′ Elmas, SV: Prova a ricevere palla tra le linee ma viene spesso sopraffatto dalla gabbia di giocatori bergamaschi).

Bakayoko, 5: Poco mobile e soprattutto poco attento, fortunatamente il Napoli non paga le sue distrazioni. Spesso guarda troppo il pallone dimenticandosi di seguire l’avversario.

Insigne, 7: La frustrazione sul volto del capitano allo scadere del primo tempo è emblematica: si abbassa per ricevere palla, salta diversi avversari con dribbling e sterzate, ma ogni sua invenzione risulta inutile perché non esistono compagni da servire. Insigne viene bocciato, come direbbero i telecronisti RAI, ma in verità esce visibilmente malconcio. (69′ Zielinski, SV: Impossibile per i subentrati incidere in una partita giocata in una sola metà campo)

Lozano, 5.5: Impalpabile la prestazione dei due calciatori del reparto avanzato, per colpe non loro. Completamente scollegati dal centrocampo, il messicano e Politano risultano completamente estranei al gioco, costretti a ricevere palla (poche volte) circondati da avversari e con poco campo a disposizione. (82′ Osimhen, SV: Entra per mettere minuti preziosi nelle gambe).

Politano, 5.5: Stesso discorso di Lozano. (66′ Petagna, SV).

Gattuso, 5: Il voto non può essere più basso perché fortunatamente Toloi ha graziato gli azzurri, ma il ridimensionamento del Napoli è oramai un dato inconfutabile. La stanchezza fisica e mentale dei suoi ragazzi è preoccupante. Con il pallone tra i piedi i partenopei non sanno cosa fare, tranne cercare Insigne (costretto a dribblare 3-4 avversari) ed Ospina. Servirà un altro Napoli al ritorno.