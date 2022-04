Un nuovo tifoso al Maradona: Baby Ciro

Lo stadio Diego Armando Maradona ha un nuovo tifoso sugli spalti. Stiamo parlando del figlio di Dries Mertens, Ciro.

Il piccolo scugnizzo belga-napoletano, per la prima volta ieri si è recato ( a sua insaputa) allo stadio di Fuorigrotta con la mamma Kat.

Proprio la moglie del folletto, con delle dolcissime storie Instagram, ha immortalato l’evento.

Tra i tanti video si vede un dormiente Ciro nella carrozzina entrare negli spalti e un altro in cui il piccolo è in braccio alla bellissima neo mamma sorridente e felice per il goal al 58′ del marito.

