Un Napoli bello e concreto ha la meglio sul Genoa

Il Napoli vince contro il Genoa e vola al primo posto in classifica, aspettando la gara dell’Atalanta.

Gli azzurri hanno meritato il successo, dominando i padroni di casa nel primo tempo e controllando il risultato nella seconda frazione.

Il Genoa perde l’imbattibilità con Vieira e rimanda il primo successo interno stagionale, ma ha messo in mostra grande cuore nel secondo tempo ed è andato più volte vicino al pareggio.



Primo tempo

Il Genoa è in difficoltà nei primissimi minuti, a causa dell’aggressività in pressione da parte dei giocatori del Napoli.

Dopo 4 minuti Lukaku colpisce di testa la traversa dopo aver anticipato alla grande i difensori rossoblu.

Al decimo è il Genoa ad avere una chance con Vitinha, che si impappina nel controllo sul cross di Zanoli e si fa recuperare in area dalla retroguardia azzurra.

Appena si accende Neres, il Napoli sblocca il match: al 14mo l’esterno brasiliano, controllato debolmente da Badelj, mette in mezzo un pallone che Anguissa spinge dentro di testa sovrastando Frendrup.

Secondo gol consecutivo per il camerunense dopo quello all’Udinese e terzo in campionato.

Per il Genoa di Vieira, è il primo gol subito su azione da quando il francese è subentrato in panchina a Gilardino.

Al 23mo il Napoli fa il bis: Lobotka scodella una punizione in mezzo e il pallone finisce in porta dopo le deviazioni di Anguissa, Vitinha e quella finale di Rrahmani.

Il difensore kosovaro non segnava in Serie A da maggio, quando sbloccò il risultato contro la Fiorentina.

Il Genoa prova a scuotersi dopo il doppio schiaffo azzurro ma il Napoli soffoca ogni manovra rossoblu con una ferocia asfissiante.

Il primo squillo vero del Grifone arriva al 28mo con la punizione di Pinamonti che non si abbassa quanto basta per impensierire Meret.

Il primo ammonito della sfida è Juan Jesus, che al 31mo ferma irregolarmente Miretti.

Al 35mo il Napoli chiuderebbe i conti con McTominay, ma Politano si trova in fuorigioco al momento del lancio di Di Lorenzo e, quindi, La Penna annulla il gol.

Nonostante il doppio vantaggio, il Napoli assedia l’area del Genoa, non accontentandosi del 2-0.

Dopo due minuti di recupero, si chiude la prima frazione di gara, in cui si è visto uno dei migliori Napoli stagionali.

Gli azzurri hanno aggredito e lasciato senza respiro un Genoa inerme di fronte alla solidità degli azzurri: Antonio Conte sarà sicuramente soddisfatto dei primi 45 minuti dei suoi ragazzi.

Secondo tempo

Dopo 50 secondi il Genoa produce una palla gol nitidissima e ci vuole un enorme Meret per togliere dalla porta il destro piazzato di Pinamonti.

Al 5o minuto Pinamonti si riscatta e porta il punteggio sul 2-1 con il sesto gol del suo campionato: grandi meriti a Vitinha, che resiste alla pressione di Anguissa e Lobotka e poi serve l’assist al compagno di reparto.

Il pubblico di casa si ravviva dopo il primo tempo terribile dei rossoblu e incita i propri giocatori a cercare il pareggio.

Anche il Genoa pressa con maggiore convinzione il Napoli e fa vedere sicuramente più coraggio di quanto mostrato nel primo tempo.

Una nuova occasione per il Grifone arriva al 64mo e ancora una volta Meret mette le mani sul risultato respingendo il colpo di testa di Badelj.

Il Napoli pensa principalmente a gestire il risultato, ma deve stare attento alle offensive genoane.

Al 67mo Anguissa rimane a terra sugli sviluppi di calcio d’angolo: dopo qualche minuto di soccorsi, il centrocampista torna in campo.

C’è spazio per il ritorno in campo di Kvicha Kvaratskhelia, infortunatosi contro la Lazio e ancora con una vistosa fasciatura sul ginocchio non ancora guarito.

Il 77 sostituisce Neres, decisivo nel primo gol ma non devastante come settimana scorsa contro l’Udinese.

Il Napoli si riaffaccia dalle parti di Leali con McTominay che al 79mo prova un tiro a giro di insigniana memoria che finisce sopra la traversa.

Un minuto dopo è Politano a provare la soluzione ad effetto, senza successo.

Vieira si gioca la carta Balotelli per sparigliare le carte negli ultimi minuti di partita.

Supermario va vicinissimo al gol del 2-2 all’84mo, ma la sua deviazione viene respinta prima dal palo e poi da Meret.

Il portiere ex-Udinese è prodigioso anche al 90mo su un cross di Balotelli che di fatto si trasforma in un tiro in porta.

Dopo 5 minuti di recupero, il Napoli certifica il 2-1 e si guadagna, per ora, la vetta solitaria della classifica.

Nonostante le ottime prove dei tre centrocampisti, il migliore in campo è Meret; oggi i tre punti portano la sua firma.