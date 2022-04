Un Mondiale (in chiave azzurra) non per tutti

Tante le sorprese in questa settimana dedicata alle Qualificazioni ai Mondiali in Qatar, a partire dall’Italia clamorosamente eliminata ed il ritorno a casa anticipato per Politano e Lorenzo Insigne, probabilmente alla sua ultima apparizione in maglia azzurra. Di Lorenzo non era nemmeno partito per il noto infortunio, ma il futuro in azzurro è dalla sua.

Non va meglio al macedone Elmas, che nella finale col Portogallo perde nettamente, giocando quasi tutta la gara da trequartista centrale. Sorride Zielinsky in gol e vincente con la sua Polonia, in una sorta di confronto scudetto, contro la Svezia di Ibrahimovic, in campo nel finale.

Nonostante l’errore di Koulibaly dal dischetto nella tiratissima finale con l’Egitto, decisa ai calci di rigore, il Senegal conquista il pass per il Qatar. Qualificato al prossimo mondiale anche il Camerun, che supera in finale per 2 a 1 l’ Algeria, assenti nella partita sia Anguissa che Ounas, la federazione algerina chiede di rigiocare lo spareggio per il pessimo arbitraggio del gambiano Bakary Gassama, reo di aver negato tre netti calci di rigore alla formazione di Belmadi.

Eliminazione cocente per la Nigeria di Victor Osimhen, l’attaccante partenopeo non va in gol nello scontro decisivo, il pareggio per 1 a 1 qualifica il Ghana, per la regola del gol in trasferta; al termine della partita scoppia l’inferno in campo, con l’invasione dei tifosi nigeriani sul terreno di giuoco ed intervento della polizia, che con l’utilizzo dei lacrimogeni ha dovuto disperdere la folla inferocita.

Vittoria e mondiale assicurato anche per il Messico di Lozano, che gioca l’ultima mezz’ora della vittoria per 2 a 0, contro El Salvador. Delusione anche per la Colombia di Ospina, nonostante la vittoria di misura sul Venezuela, grazie alla rete del tanto inseguito, James Rodriguez, il sesto posto però nella classifica del girone sudamericano, non basta per accedere a Qatar 2022.

Gioca l’ intera gara Stanislav Lobotka nell’ amichevole tra Slovacchia e Finlandia, vittoria per 2 a 0 degli slavi , dopo la pesante sconfitta subita contro la Norvegia di Haaland.

Si conclude così l’ultima sosta della serie A per questa stagione, si attende una volata ininterrotta fino a fine maggio, ora che sono state anche ufficializzate le date dei recuperi, compreso Bologna-Inter il 27 Aprile, dove chi si ferma adesso è inevitabilmente perduto.

