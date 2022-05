Un Forum pieno di idee, ma povero per il bene del calcio

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, stamane, con il Forum organizzato per capire come sta il calcio, e riuscito a mettere insieme tanti illustri, non che’ dirigenti della Figc, oltre al Capo dei Capi, il Presidente Gravina, affinche’ venisse fuori il problema del nostro calcio, definito malato, e senza soluzioni.

E chiaro, e’ questo puo’ definirsi normale, che tutti abbiano una soluzione, pero’ manca la volonta’, oltreche’ la capacita’, di porre rimedio ad una arteria ormai quasi al collasso, perche’ gestita sempre inn modo unilaterale.

Prendiamo un esempio banale, la Nazionale Italiana, inaspettatamente, vince l’ Europeo, e lop fa meritando per intensita’ e voglia, ed un pizzico di fortuna che non guasta, in un momento chiave del nostro calcio, prepararsi al Mondiale.

Ora e chiaro che il tempo passa, ed i calciatori hanno bisogno di ricambio, ma qui nasce l’intoppo, ci dobbiamo inventare i famosi Oriundi, e cerchiamo di capire chi rifiuta, perche’ non convocato, o per affetto verso il nostro paese, lo prendiamo e lo portiamo in Nazionale

Cosa straordinaria direi io, ma l’Under 21 che fine ha fatto? Perche’ Mancini non ha pescato da li? Si ep fidato del Gruppo, nulla da eccepire, ma al Mondiale poi come sopperiva, visti i pochi calciatori che la possono rappresentare?

Queste sono alcune domande, alle quali avrei desiderato far rispondere al Tecnico, riconfermato perche’ non vi era di meglio, e come Ventura fuori dal Mondiale, con danni economici e d’immagine per il nostro calcio

E se penso che io vado pazzo per la Macedonia, vorra’ dire che da oggi, per rispetto allo sport che racconto, mi limitero’ solo ed esclusivamente a cibarmi di vitamina C, come Calcio, almeno a Novembre non correro’ il rischio di prendermi il …QATAR!

...Forum in aggiornamento

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati