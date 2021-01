Il Napoli vince 2-1 ad Udine e finalmente si rilancia in classifica, grazie alla zuccata di Bakayoko nel finale. Malissimo per larghi tratti di gara, la squadra di Gattuso ha dimostrato poca compattezza e lucidità nelle scelte.

Napoli, bene i tre punti, il gioco…

Il centrocampo a 2 ha lasciato enormi buchi, non sfruttati dall’Udinese.

Il risultato non rende giustizia alla squadra di Gotti, che troppe volte non è riuscita a finalizzare davanti al portiere azzurro (con Lasagna e Stryger Larsen in particolare). Rrahmani, Hysaj e Maksimovic sono stati troppe volte bruciati in velocità dalla squadra friulana.

Il Napoli non ha meritato questa vittoria

Quando un gruppo lavora così male è superfluo concentrarsi a lungo sui singoli, è comunque giusto valutarli:

Meret, “dobbiamo essere più cattivi sotto porta”

Meret, 7: Una volta eravamo abituati a vedere questo ragazzo salvarci ogni partita, i 3 punti sono gran parte dovuti alle sue parate; è parso sicuro anche nel gioco con i piedi, nonostante la pessima prestazione della squadra.

Di Lorenzo, 6.5: 270′ di gioco in 7 giorni, corsa perpetua sulla fascia destra per 3 volte in una sola settimana, e non solo. Nella ripresa viene spostato al centro e la sua velocità risulta fondamentale nella lentezza generale del reparto.

Rrahmani, 4: Il difensore dovrà resettare quanto prima per riuscire a dimenticare questi 45′ da incubo. E’ suo l’errore che porta al momentaneo pareggio friulano, ed i 20 minuti successivi sono da dimenticare tanto quanto il passaggio sbagliato (45′ Mario Rui, 5: Entra per spingere sulla fascia e dare ampiezza, fornendo 0 cross utili su azione e 0 percussioni in tutto il secondo tempo. Non basta un assist, a distanza di 6 mesi dall’ultimo, per dimenticare l’inutile prestazione generale).

Manolas, SV: A fare da cornice alla pessima prestazione generale abbiamo l’infortunio del greco, costretto ad uscire dopo neanche 16′ (16′ Maksimovic, 4.5: La lentezza del serbo è sconfortante, in coppia con Rrahmani formano un duo incapace di star dietro agli avversari).

Hysaj, 4: Un terrorista di questo sport; l’albanese è lento nelle chiusure difensive ed impreciso nei passaggi per tutta la partita. Non ci era assolutamente mancato.

Bakayoko, 5.5: Un voto in più per l’imponente spizzata finale dal valore di 3 punti è d’obbligo; ma il duo di centrocampo non funziona e lascia costantemente un buco al centro del campo. Il francese è comunque costretto agli straordinari anche in fase di impostazione, a causa dell’ennesima prestazione negativa del collega.

Bakayoko, “dobbiamo prendere confidenza ma sono contento“

Fabián Ruiz 5-: Qualcuno restituisca al Napoli il vero Fabian Ruiz. Disorientato in fase di pressing e recupero del pallone, spesso banale nei passaggi, vedere una giocata da “mago” sembra solo un miraggio (68′ Elmas, 5.5: A differenza dello spagnolo, che si è fatto superare in troppe occasioni, risulta solido in fase difensiva; per il resto la prestazione è dimenticabile).

Lozano, 7: La sua prestazione è commovente, l’unico a dannarsi l’anima per 90′ più recupero; gli avversari non riescono a fermarlo senza commettere fallo. Cosa sarebbe il Napoli senza Hirving Lozano?

Zieliński, 6: Come sempre una prestazione altalenante, ma nel complesso positiva. Tante giocate di gran classe alternate ad un atteggiamento rinunciatario in fase di riconquista, in cui risulta spesso assente. Può e deve fare di più (92′ Demme, SV: E’ bello rivedere Diego in campo, ma meriterebbe decisamente più spazio).

Insigne, 5-: Non basta il goal dal dischetto, il capitano anche oggi è nervoso ed impreciso. E’ sempre nel vivo del gioco, ma deve riposare per alleggerire la mente.

Petagna, 4: Il rientro di Mertens ed Osimhen è necessario ed urgente. Inesistente nei 68′ di gioco (17 palloni toccati con 4 palle perse), il Napoli per ambire all’Europa non può fare affidamento su di lui (68′ Llorente, 4.5: Entra per perdere tutti i duelli fisici, perdere 6 palloni e commettere 2 falli).