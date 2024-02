“Un errore incredibile. La rete del Cagliari nasce da una palla lunga…” Cosi l’ex azzurro Beppe Bruscolotti

“Un errore incredibile. La rete del Cagliari nasce da una palla lunga, Juan Jesus ha tutto il tempo per prendere le misture. Perché far rimbalzare il pallone? Posso trovare solo una motivazione per giustificare in qualche modo una simile ingenuità: la disattenzione. Non ho altre spiegazioni”.

L’ex capitano storico azzurro , Beppe Bruscolotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di una emittente radiofonica campana. Le sue parole, che sicuramente risultano significative, sono lo specchio reale della totale confusione all’ interno della squadra.

Il Cagliari ha strappato un buon pareggio contro il Napoli. I sardi non hanno demeritato e il risultato finale può essere considerato giusto, la compagine di Claudio Ranieri non ha rubato nulla. Eppure la squadra di Francesco Calzona è arrivata a un passo dalla vittoria venendo punita solo a una manciata di secondi prima del fischio finale di Pairetto. A condannare i partenopei un clamoroso errore di uno dei calciatori più esperti: il difensore centrale Juan Jesus.

Beppe Bruscolotti ha cercato di indorare una pillola amara, ma la realta’ e che il reparto ha mostrato grande distrazione, e sinceramente a questi livelli non esiste prendere un gol del genere. Incommentabile!

