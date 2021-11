:Termina in pareggio una partita fisica e ruvida, in cui si è giocato davvero poco. Partono forti entrambe le compagini, con gli ospiti che impegnano subito un reattivo Ospina e trovano il vantaggio con Simeone. La risposta del Napoli non tarda ad arrivare: Fabian assiste Di Lorenzo nel suo primo goal stagionale su piazzato. Molti fischi di Ayroldi (casuali e perlopiù errati) e tanti falli caratterizzano la seconda parte del match, Politano elude il pressing a uomo e serve Osihen che di mancino a giro trova solo il palo. Ad inizio ripresa sfiora il goal da punizione Insigne, su incertezza di Montipo. Prosegue il buon momento del Napoli, ma il subentrato Lozano non calcia bene da posizione favorevole.

La totale inadeguatezza della direzione di gara scalda gli animi, e nel finale volano molti cartellini ed il match termina in pareggio. Le pagelle degli azzurri:

Ospina, 6.5: Non facile la costruzione dal basso oggi per il Patron, che risponde tuttavia presente quando necessario.

Di Lorenzo, 7+: Anche oggi una prestazione di gran livello del treno azzurro. Nonostante il minutaggio elevatissimo, continua a spingere sulla fascia e coprire con ordine, senza peccare in lucidità. Risponde rapidamente al vantaggio firmato da Simeone.

Rrahmani, 6.5: Qualche sbavatura ed una chiusura forse non convinta in occasione del goal, ma deve caricarsi sulle spalle il peso della difesa e cresce con convinzione nel corso dei novanta minuti. Si immola a difesa della porta salvando il risultato.

Jesus, 6+: Non rompe sempre la linea con i giusti tempi, ma risponde con una prestazione solida ad una chiamata non facile. Il Verona sta segnando molto, e Simeone è particolarmente in forma di recente.

Mario Rui, 5.5: Si fa saltare con estrema facilità nell’azione che porta al vantaggio ospite, cerca di farsi perdonare partecipando al giro palla e con qualche buon anticipo. Non il miglior Rui visto in stagione.

Anguissa, 6.5: Una partita non facile per Zambo, sul quale è gravato il peso della diffida ed ha necessariamente abbassato l’intensità in alcuni contrasti. Ci ha abituato a partite di totale dominio, ma anche oggi svolge un lavoro eccellente in possesso.

Fabian, 7: Prezioso in costruzione, finalizzazione e copertura oggi. Ben undici recuperi palla si aggiungono all’assist per il pareggio ed alla solita pulizia in costruzione. La mancata chiamata in nazionale ha certamente fatto discutere, ma un po’ di riposo non può che far piacere al Napoli.

Politano, 5.5: Solita mole di lavoro in copertura per Matteo, che non fa mancare mai. Pecca in lucidità in alcune scelte, accendendosi con qualità solo a sprazzi: serve ad Osimhen un buon pallone dopo aver saltato secco l’avversario. E poco altro.

Zielinski, 5: I due goal consecutivi non sembrano aver infiammato l’animo del polacco, che in più di 60′ ha toccato 18 palloni. Quasi un fantasma, che ha mostrato qualcosa esclusivamente nella prima parte di gioco.

Insigne, 6: Non una prestazione convincente ma neppure da buttare quella del capitano, che sbaglia alcune scelte e si incaponisce quando non necessario, ma aiuta i compagni in copertura e dà il via a diverse azioni importanti.

Osimhen, 5.5: Fortemente influenzato da continui fischi, ed ingabbiato dalla difesa avversaria, non riesce a far valere la sua potenza fisica. Servito da Politano calcia alla grande di mancino, sfiorando il goal.

Sostituzioni

Lozano, 5.5: Lui e Politano sono al momento i lontani parenti dei due esterni che hanno trascinato il Napoli nello scorso anno. In una stagione di gran livello degli azzurri, ritrovare la migliore forma potrebbe risultare decisivo.

Elmas, 6

Mertens, 6.5: Nel poco tempo avuto a disposizione (4′) sfiora il goal con una grande pennellata.

Ounas, SV

Petagna, SV

