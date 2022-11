Un algoritmo svela chi sarà a vincere il Mondiale 2022

Un algoritmo svela chi vincerà il Mondiale 2022. C’è grande attesta per l’inizio del Mondiale 2022. I club in questo momento stanno ultimando le ultime giornate di campionato, prima di lasciare spazio alla competizione FIFA che per la prima volta si giocherà questo autunno. Sarà sicuramente una prova molto importante per i giocatori e i talenti emergenti dell’ultimo periodo, che potranno usare il palcoscenico mondiale per mettersi in mostra e attirare le big europee.

Peccato per la grande assenza dell’Italia, per il secondo anno consecutivo fuori della nazionali che parteciperanno alle fasi finali. I ragazzi di Roberto Mancini dopo l’incredibile vittoria di Euro2020 erano convinti di riuscire a qualificarsi per la fase a girone di Qatar 2022, ma qualcosa è andato storto, la macchina si è inceppata distruggendo il sogno. Nonostante l’assenza della nazionale Azzurra, lo spettacolo sembra assicurato. Sono tantissime le rose che si possono giocare la possibilità di alzare qualche trofeo. Pesano certamente le assenze illustri, come quella di Kanté e di Dybala, ma questo non preclude il fatto che sarà una competizione entusiasmante. I principali bookmakers e siti di scommesse, ricercatissimi insieme al casinò vincitu, hanno provato a dire la loro su quanto vedremo, indicando Argentina e Francia come possibili alzatrici del trofeo più famoso al mondo.

Un algoritmo svela chi vincerà il Mondiale 2022

Albiceleste che si trova al centro non solo dei pronostici sportivi, ma addirittura dei software che l’hanno indicata come la sicura trionfatrice del Mondiale. Ma come?

Argentina campione del mondo, la previsione BCA Rresearch

Il Mondiale in Qatar 2022 prenderà il via il 20 novembre e vedrà la fine il 18 dicembre. In queste ultime settimane che ci accompagnano alla competizione è normale provare a fare previsione e dire la propria su chi sarà la vincitrice del torneo. Fino al 18 dicembre risulta difficile dirlo, ma è divertente tentare di indovinare!

In particolar modo BCA Research ha anticipato tutti, indicando con certezza chi sarà a vincere la nuova edizione della competizione FIFA. La nota azienda di ricerca e consulenza ha incrociato i dati delle ultime quattro edizioni dei mondiali, unendole con le valutazioni del videogioco Fifa, prevedendo quale sarà la finale: Argentina-Portogallo! Un qualcosa di eclatante visto che il mondo intero probabilmente assisterebbe all’ultimo scontro tra Cristiano Ronaldo e Messi, proprio lì, sul campo della nazionale che ha sempre smosso le critiche dell’opinione pubblica. Andando più nello specifico è stato pronosticato che la Pulce alzerà la coppa ai rigori, portando il rivale di sempre alla delusione.

L’azienda c’ha tenuto a precisare come nonostante il Portogallo non venga visto tra le probabili vincitrici, secondo l’algoritmo invece può essere una delle sorprese di questo Mondiale 2022, anche perché le statistiche dei giocatori rivelano tutt’altro. Eccoli quindi trovare in finale l’Albiceleste di Messi, vogliosa di ritrovare la vittoria e alzare il suo terzo Mondiale della storia. Specialmente in memoria di Diego Armando Maradona, che alzò l’ultima nel 1986.

Chissà se andrà così oppure troveremo altre nazioni nell’ambita. Quello che sembra certo è lo spettacolo: si tratta dell’unico fattore assicurato dal 20 novembre.

Seguiteci su https://www.facebook.com/PSNapoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati