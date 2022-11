Umberto Chiariello: “Oggi Lacreme Napulitane”

Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, per parlare anche di Diego Maradona, nel giorno in cui si ricorda la sua dipartita:

“C’è una vecchissima canzone nota in tutto il mondo che è Lacreme Napulitane. In realtà, oggi noi dovremmo fare un editoriale commendevole, fatto di lacrime, ma che non sono solo le nostre. A Napoli l’emozione oggi è viva perché oggi è il giorno in cui due anni fa non ci fu più, se ne andò Diego Armando Maradona. Nel giorno in cui pensiamo a lui, con l’affetto di sempre e più di sempre, l’Argentina rischia il tracollo mondiale. L’Arabia Saudita è una squadra antica, fatta come una volta, quando il calcio era diverso e quando c’erano i blocchi in Nazionale”.

Chiariello, ha inoltre aggiunto:

“L’Italia del ’78 aveva 9 della Juventus e mezzo Torino in panchina, i blocchi aiutano a fare la Nazionale, la grande Olanda aveva la maggior parte dei giocatori del grande Ajax. Quando una squadra non è il Brasile, l’Argentina, quelle Nazionali che attingono da un vivaio mostruosamente forte, hanno un solo vantaggio: poter sfruttare dei blocchi. L’Arabia Saudita ha preso la squadra campione d’Asia degli ultimi due anni e l’ha trasportata in Nazionale, è una squadra che gioca da anni, che vince tutto in Asia, una squadra di campioni asiatici, una squadra organizzata”.

“Nel giorno di Diego, Messi si gioca tutto perché se dovesse perdere col Messico, l’Argentina sarebbe fuori e per Messi sarebbe un’ingloriosa chiusura di carriera con la Nazionale e amplierebbe il divario netto che esiste con la mitica storia di Diego Armando Maradona”.

