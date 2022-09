Umberto Chiariello: “Zielinsky e maturato…”

Vittoria esaltante del Napoli contro i Rangers, scozzesi travolti per 0-3 ad Ibrox. Umberto Chiariello ha commentato per Canale 21 il roboante successo azzurro:

. “Il Napoli sfata un tabù e Spalletti sfata sè stesso. Purtroppo l’anno scorso la corsa del Napoli fu frenata dall’incapacità di fare 4 vittorie di fila, considerando campionato e coppa, che non riuscì mai a farle. Solo nel finale di campionato le fece, quando finalmente giocò Mertens vicino a Osimhen, ma quando i giochi erano già fatti. Questa è invece la quarta vittoria di fila per il Napoli, perché vince con la Lazio, il Liverpool, lo Spezia e a Glasgow. Contro i Rangers Zielinski ha dimostrato di avere una grande personalità, perché dopo il primo rigore sbagliato ha preso la palla per calciare il secondo. A me non interessa che l’ha sbagliato, ma il gesto. Se Zielinski si va a prendere queste responsabilità, vuol dire che l’uomo è maturato. Il Napoli, purtroppo, quest’anno ha un vulnus sulle palle inattive, non ha un giocatore di livello né sulle punizioni che sui rigori perché non c’è nessuno specialista. Ci sta da lavorare su questo aspetto del Napoli”.

Poi sottolinea:

“L’arbitro Lahoz è stato di livello, anche se ha fatto due errori pro Rangers, altro che criticato dagli scozzesi. Quello di non buttare fuori il centravanti per seconda ammonizione, perché non se l’è sentita, e il rigore assegnato a Rrahmani che non l’ha proprio sfiorata con le mani, è andato al Var e se n’è accorto subito. Per il resto l’arbitro spagnolo è stato perfetto ed ineccepibile, è uno dei migliori del mondo”.

“Per il resto è stata una grandissima vittoria in scioltezza, soprattutto con la tecnica. Il gol di Raspadori è un gol di tecnica, uno-due, protezione della palla e tiro sul palo lontano. Il Napoli ha sciorinato tattica e tecnica, questa è una squadra forte forte forte”,

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati