Umberto Chiariello “tuona” sui tifosi: “Garcia obbligato a vincere? Siete fuori di testa! Obbligo va cancellata…”

Umberto Chiariello, giornalista e volto di Canale 21, è stato ospite del podcast ‘Solo per la maglia’: “Ecco le sue dichiarazioni in merito al tecnico Rudi Garcia

“Garcia è l’uomo capace di stemperare tutto. Una delle sue grandi qualità è di saper comunicare, di aver un buon carattere, di essere uno allegro, sereno e furbo. Quando De Laurentiis si arrabbierà con lui, Garcia incasserà e riuscirà a gestirlo. L’importante è che De Laurentiis, che l’ha scelto, lo difenda a spada tratta come fece all’inizio con Sarri.

Se ha l’appoggio del presidente, avendo in squadra uno come Anguissa che sarà il suo pretoriano nello spogliatoio, penso che possa far bene. Poi sono sempre i risultati e il campo a fare la differenza. Però se a Napoli pensate che Garcia è venuto ed è obbligato a vincere siete fuori di testa. A Napoli la parola obbligo di vincere va cancellata dal vocabolario”.

