Umberto Chiariello sul mercato azzurro: “Juan Jesus so che c’è un’offerta, Parisi potrebbe sostituire Mario Rui se dovesse partire…”

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per parlare di mercato in relazione al Napoli che ha da qualche ora salutato il proprio direttore sportivo Cristiano Giuntoli e che a breve potrebbe perdere anche Kim Min-jae, tra i pilastri della squadra. Queste le sue parole: “So che c’è un’offerta per il difensore brasiliano Juan Jesus che potrebbe partire. Io a questo punto prenderei due difensori con l’ex Roma e con il sudcoreano che potrebbero salutare”.

Poi ha aggiunto ulteriori parole allargando l’analisi ad altri possibili partenti in questa sessione di mercato: “A sinistra mi piace molto Fabiano Parisi, potrebbe essere un’ottima alternativa all’uruguaiano Olivera qualora partisse il portoghese Mario Rui. Un amico commercialista mi ha detto che per decreto crescita e sistema di ammortamento, il Napoli può arrivare ad offrire fino a 10 milioni di euro a stagione all’attaccante nigeriano Victor Osimhen per i prossimi tre anni“.

