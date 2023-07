Umberto Chiariello si esprime cosi sulle strategie di mercato del Napoli: “Creata Riffa su Osimhen. Adl ha le condizioni per continuare a vincere”

“

Umberto Chiariello, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha parlato del futuro di Victor Osimhen:

“Sul nigeriamo c’è una riffa e De Laurentiis ha aumentato la posta, ma lo vuole anche tenere, anche se i 6 milioni all’anno probabilmente non basteranno. Mantenendo Osimhen, alle attuali condizioni di contratto, per l’anno prossimo avrebbe costi tra ammortamento e ingaggio di 10,4 milioni.

Mettiamo che De Laurentiis esce pazzo e gli dà 10 milioni netti, il Napoli se lo può permettere perché se dovesse rinnovare a 10 milioni netti per 3 anni, l’anno prossimo Osimhen costerebbe 13,8 milioni. In buona sostanza, tenerlo un anno ancora, costerebbe solo 3,4 milioni in più. La forza del Napoli è proprio questa, la capacità di rifiutare offerte perché ha una situazione di bilancio sana: l’operazione non guasterebbe il bilancio”.

Inoltre, Chiariello, ha aggiunto:

“Questo mette De Laurentiis nella condizione di accontentare il giocatore ed il suo agente e tenerlo un altro anno. Ripartire da Osi-Kvara è tanto, vediamo chi sostituirà Kim, ma c’è da aggiungere che il Napoli avrebbe tanti e tali soldi per rinnovare la squadra, restando la più forte”.

“Non c’è obbligo di vincere, ma c’è la possibilità di farlo, perché le condizioni create da De Laurentiis sono tali per cui non si può non essere ottimisti, a meno che non si toppino tutti gli acquisti di mercato. La storia di De Laurentiis in Serie A, vi fa mai pensare che il Napoli sbagli in maniera grave? Calma, gesso e soprattutto respingiamo al mittente tutto questo clima di negatività”.

