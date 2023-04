Umberto Chiariello “senza freni” su Allegri…

Umberto Chiariello, attraverso Radio Napoli Centrale, commenta così tutti quei gesti di cattivo gusto dei tesserati juventini contro il Napoli:

“Allegri lascia la panchina senza salutare mostra quella famosa distinzione per cui ci sono uomini, mezzi uomini e quaquaraquà. Non c’è bisogno che io ripeta a quale categoria appartenga Allegri. Un club che ha come motto ‘l’unica cosa che conta è vincere’ ha del marcio dentro e dovrebbe essere il benchmark della Serie A, la Juventus deve fare pulizia morale anche all’interno della sua squadra”.

Umberto Chiariello, ha aggiunto:

“Certe nefandezze, in campo, non si possono vedere più. Juve-Napoli è stata macchiata da una condotta violenta non ravvisata da un VAR cieco e silente, come Aureliano e siamo a due in una settimana, perché era muto, cieco e silente anche quello di Napoli-Milan: Leao aveva fatto un clamoroso rigore. Questo VAR lo si vuole affossare? Questa volta il Napoli è stato più forte degli arbitri e della malasorte”. Ha concluso il noto giornalista partenopeo attraverso RNC.

