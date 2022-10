Umberto Chiariello: “Se non vince, ADL torna “Pappone” “

Umberto Chiariello, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ai microfoni di “Un calcio alla radio”, ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli di Spalletti:

“Mi ha scritto un signore che ha pubblicato un articolo, Roberto Liberale, che ha voluto condividere con me il suo punto di vista che ho trovato estremamente interessante: ‘È da tempo che maturo un punto di vista pragmatico e realistico sul Napoli, dopo tanti decenni di partite viste da vicino e stagioni sofferte. Sono convinto che purtroppo non abbiamo vinto abbastanza, non solo perché vittime di abusi altrui, ma perché troppo spesso ci siamo fatti male da soli. Cerco di spiegare perché per un napoletano un pareggio non è per forza un’occasione mancata, anzi”.

Inoltre, Chiariello, ha aggiunto:

“All’interno dell’articolo, il nostro amico, prova a dimostrare la natura del nostro tifo che è autolesionista. Siamo in una città dove non ci sono due squadre o rivalità e siamo capaci di rivaleggiare tra di noi su posizioni e preconcetti e chi ha preso una posizione, pur di evitare la brutta figura, tifa affinché la propria posizione sia quella giusta. Se quella posizione è catastrofista, quando le cose vanno bene tace, appena le cose si mettono un po’ male tira fuori ‘L’avevo detto’, ‘Avevo ragione io’”.

“Tanta gente sta aspettando al varco il Napoli per dire che se non vince lo scudetto, De Laurentiis tornerà ad essere pappone, dimenticando che il Napoli non ha alcun obbligo di vittoria. Ciò che si chiede è essere competitivi e provarci seriamente, senza Grassi, Regini o Mascara nel momento della lotta”.

