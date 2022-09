Umberto Chiariello: “Raspadori? Mi ricorda Bruno Giordano”

Umberto Chiariello, vulcanico giornalista da sempre vicino alle vicende del Napoli, ha parlato della Nazionale di Mancini soffermandosi sull’exploit di Raspadori, attraverso la trasmissione “Un calcio alla radio”, su Radio Napoli Centrale:

“Mancini ieri ha tirato un 3-5-2 dal cilindro, la partecipazione alle Final Four con Olanda, Croazia e una tra Portogallo e Spagna, è un qualcosa che si può provare a vincere. Cos’è accaduto nel modulo? Ieri in Italia si è messa in mostra la miglior gioventù”.

Chiariello ha inoltre aggiunto: “Raspadori ha trovato la sua perfetta collocazione. Per qualche movenza ricorda Bruno Giordano, ha quel tipo di baricentro basso, tiro da fuori area, tecnica di base molto buona. Giordano non era una punta, era un trequartista o un’ala, mai centravanti”.

“Fu buttato per costrizione e da lì nacque la sua favola. Così come in tanti altri casi, Paolo Rossi non era un centravanti, giocava ala destra. Raspad’oro potrebbe essere la nuova favola del calcio italiano”. Ha concluso Umberto Chiariello ai microfoni di RNC.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati