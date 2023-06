Umberto Chiariello non le manda a dire i colleghi Damascelli e Pedulla’: “Quelli che stanno spargendo veleno sul Napoli come Damascelli e Pedullà si devono vergognare”

Intervenuto a Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato quanto segue sui colleghi Toni Damascelli ed Alfredo Pedulla’

“Quelli che stanno spargendo veleno sul Napoli come Damascelli e Pedullà si devono vergognare. Io capisco che gli amici sono amici, ma dire cose che non sono vere è una cosa che veramente mi fa specie. Capisco che Giuntoli sia un amico ma dire che il giocattolo si è rotto per tirare la sua volata alla Juve è una cosa che da professionisti di alto profilo non trovo commendevole.

Damascelli ha detto una cosa che mi fa vomitare, ovvero che il Napoli ha preso l’unico esonerato in giro. Io vorrei che coi giudizi si cercasse di evitare di fare queste figure. Garcia può piacere o no e può essere anche la terza scelta, ma andare sul personale o su cose false solo per interesse di voler attaccare Napoli o De Laurentiis lo trovo molto poco professionale. Per dire, dalla conferenza non mi è sembrato rotto il giocattolo”.

