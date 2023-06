Umberto Chiariello nel suo Editoriale: “Paulo Sousa? si auguri di diventare il nuovo allenatore del Napoli, che ha una società e una squadra fortissima”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale:

“De Laurentiis ha cominciato il suo casting incontrando i tecnici per capire se c’è il sentiment per lavorare insieme. Ha incontrato Garcia, che fece benissimo con la Roma al primo anno, che fece seconda. E’ rimasto un allenatore di seconda fascia internazionale, è un usato sicuro. Il secondo incontro è stato una vera bomba: Paulo Sousa della Salernitana. Il portoghese è un allenatore che aveva fatto bene a Firenze ma era stato esonerato, da lì la sua carriera era andata in calo con altri quattro esoneri consecutivi. Sembrava un allenatore sul viale del tramonto, la Salernitana allo sbando l’aveva chiamato al suo capezzale e a Salerno ha fatto un percorso fantastico dando un gioco e un’anima alla squadra. Paulo Sousa non gioca il 4-3-3, ha una clausola rescissoria da 1mln ed è sotto contratto, quindi depistaggio totale. Anche a Salerno si era detto che De Laurentiis aveva sbagliato a mandare la PEC a Spalletti, ed invece proprio a Salerno dove bastava la parola, hanno fatto la PEC tale e quale. Allora di che parliamo? Questo calcio non ha più bandiere, il primo fu Capello che disse che non sarebbe andato mai alla Juve e poi il giorno dopo firmò per i bianconeri.

Ora non so se Paulo Sousa diventerà l’allenatore del Napoli, che sia lui o Garcia non parliamo di allenatori di prima fascia o di giovani emergenti. Spalletti ha sempre detto che il suo successore ideale sarebbe stato Italiano, che viene vituperato come un perdente ma che in realtà ha fatto due finali contro due squadre più forti e nella sua carriera ha sempre vinto. Ma l’indicazione di Spalletti non era possibile, perché Commisso non era disponibile ha lasciare libero Italiano. Una cosa voglio dire al signor Paulo Sousa, si auguri di diventare il nuovo allenatore del Napoli, che ha una società e una squadra fortissima. A Salerno ha dimostrato di essere un allenatore valido, di saper dare un gioco e un’anima alla squadra.

Ora c’è un casting ancora in corso: Sousa e Garcia hanno dato la loro disponibilità, Galtier è in pole position, colui che ha lanciato Osimhen a Lille. Paulo Sousa si deve augurare di essere il prescelto, perché se no a Salerno con che faccia ci torna? Se non dovesse andare in porto rimane alla Salernitana? E quando glielo rinfacciano i tifosi granata? Esistono ancora i valori nel calcio e nello sport? Maradona non tradii mai il Napoli e rifiutò la Juventus, ma era un calcio di altri tempi. Penso che se Paulo Sousa non viene scelto da De Laurentiis, è meglio che se ne va via dall’Italia perché ha fatto una figuraccia clamorosa. Le italiane, invece, nonostante abbiano perse tre finali hanno fatto una bella figura dimostrando che la Serie A è in crescita. E in questa Serie A c’è una squadra che ha dato 20 punti a tutti, lo dico con gioia ed enfasi“.

