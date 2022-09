Umberto Chiariello: “La miglior gioventu’ europea senza indebitarsi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale:

“Stiamo leggendo delle problematiche che sta affrontando l’Inter, percorso simile al Milan, alquanto incidentato, con Berlusconi che fu costretto a vendere ad un’azienda cinese che, successivamente, diede le azioni del Milan in pegno ad Elliot che, a sua volta, ha venduto ad un altro fondo ancora e, ad oggi, il Milan ha dei proprietari stranieri che non fanno stare proprio tranquilli i tifosi. Il fondo deve apprezzare il brand e fare un markup badando a non fare grosse spese, pur valorizzando il brand stesso.

Nel frattempo, Zhang disconosce le proprie firme su impegni già presi in altre situazioni ed è sotto assedio, così come perfettamente spiegato dal Corriere dello Sport. Sulla Gazzetta dello Sport, invece, si legge che Zhang sta risolvendo tutto e che è tutto sotto controllo facendo la sua disinformazione in Italia. Come in tutti i Paesi del mondo, purtroppo, non si segue la verità, ma i bacini di utenza intortandoli a proprio piacimento. Scopriamo che il Napoli, con la tanto vituperata proprietà, è l’unica – o tra le pochissime squadre – a non essere indebitata sapendo rifondare investendo bei soldi sui migliori talenti in circolazione. Sfido chiunque a trovare in Europa un attacco simile a quello di Osimhen-Kvara-Raspadori, la miglior gioventù europea senza indebitarsi fino al collo, grazie alla gestione del tanto bersagliato Aurelio De Laurentiis. Questa è la realtà del calcio italiano“.

