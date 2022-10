Umberto Chiariello: “Il Napoli le vince tutte, Ma spreca troppo”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna nel suo consueto editoriale:

“Il Napoli coglie la decima vittoria consecutiva tra campionato e coppe, mai nella storia così. E’ una vittoria sofferta, ma di squadra. Il Napoli vince perché ha una rosa profonda e Spalletti la sta gestendo benissimo. Ancora una volta la vittoria è frutto dei gol dei subentranti. Hanno segnato i gol decisivi Lozano e Osimhen, ovviando alla prima papera in campionato di Meret sul 2-2 momentaneo. Ci sta è il primo errore in 13 partite tra campionato e coppa, aveva fatto un piccolo errore ad inizio stagione in una presa a terra ma non aveva prodotto guasti. Quando succedono incidenti si può pagare dazio, il Napoli invece ha avuto la forza di ripartire sempre e alla fine la zampata del panterone Osimhen è stata decisiva.

Ci sono alcuni nei: il Napoli spreca troppo. Nel primo tempo ha avuto quattro gol pulite per poi andare perfino sotto. Da quando manca Rrahmani, nonostante Juan Jesus sta facendo bene e ha rimediato all’errore di posizionamento sul gol di Zirzkee con la rete dell’1-1 su calcio d’angolo, il settimo gol del Napoli da corner, e nonostante un Kim ‘Pal e fierro’ mostruoso il Napoli ha preso quattro gol. La mancanza di Anguissa si è sentita molto nella fase difensiva, nella quale l Napoli ha fatto un po’ preoccupare. Ndombelé, però, nella prima mezz’ora ha giocato benissimo, poi ha perso un paio di palle pericolose ed è scemato nella ripresa dove passeggiava ed è stato sostituito. La qualità del giocatore si è vista, bisogna dargli minutaggio. Il Napoli a tratti è di una bellezza straordinaria, la prima mezz’ora è stata bellissima, ma ha sprecato troppo. Anche oggi ha prodotto quasi 10 palle gol, eppure ha dovuto soffrire fino alla fine. Ma sono minuzie in un cammino strepitoso. Nel finale standing ovations per Lobotka, sostituito da Demme, lo slovacco a centrocampo domina ed è inafferrabile per gli avversari. E’ veramente un giocatore completo, davvero complimenti a Spalletti che ha saputo recuperare dal dimenticatoio quello che sembrava un acquisto sbagliato visto che non giocava mai e sembrava destinato alla tribuna. Giuntoli, invece, non ci aveva visto male, mentre l’aveva fatto chi lo aveva a disposizione e non lo utilizzava. Sappiamo di chi parliamo.

Il Napoli vince quindi con i 16 titolari, dispiace per il Cholito Simeone che è stato utilissimo e che con Osimhen non sta trovando spazio. Ma con Raspadori nel primo tempo e Osimhen nella ripresa, con due modi diversi di giocare, il Napoli ha prodotto tantissimo. Spalletti è il nuovo ‘Illusionista’, film che ebbe molto successo nel 2006? Illude gli avversari e poi li lascia con un pugno di mosche in mano, perché il Napoli le vince tutte!”.

Umberto Chiariello, Ecco il Video del suo editoriale

