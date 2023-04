Umberto Chiariello esalta Marelli (DAZN)! Non gli e’ parso vero che…

Umberto Chiariello ai microfoni di Radio Napoli Centrale, è tornato sugli episodi arbitrali di Juventus-Napoli, soffermandosi sulla squadra bianconera:

“E’ stata avvantaggiata dall’arbitraggio di Fabbri perché l’espulsione di Gatti è talmente evidente che è grave che l’arbitro non se ne sia accorto, ma ancor più Aureliano al VAR. Devo fare i complimenti a Marelli che, in diretta, dice: “Basta guardare l’espressione truce del viso di Gatti per capire che c’è un raptus e si parla di condotta violenta”.

Inoltre, Chiariello, ha aggiunto:

“Sul gol annullato a Di Maria, invece, ne ho sentite tante e tutte sbagliate. Lì si tratta chiaramente di una situazione prevista dal regolamento, cioè il fallo all’inizio dell’azione, si deve risalire a quello per capire se ci sono o meno irregolarità. Non abbiamo il dialogo tra il VAR e l’arbitro, non sappiamo cosa si sono detti, ma è la giusta applicazione del protocollo”. Ha concluso Umberto Chiariello attraverso Radio Napoli Centrale nel corso di “Un calcio alla radio”.

