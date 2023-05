Umberto Chiariello e’ preoccupato: “Kim merce rarissima, preoccupa la sua eventuale partenza”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

“La Fiorentina ha giocato molto meglio dell’Inter, ha delle ali interessanti, un buon centrocampo, se avesse un grande centravanti e un grande difensore potrebbe essere al completo. Italiano deve capire che quei tagli ad un centravanti non si possono concedere. Guardando la partita, riflettevo su quanto è cambiato il calcio: Beppe Bruscolotti non si sarebbe mai perso un taglio di Lautaro Martinez, è assurdo”.

“In fase difensiva si sono persi i concetti di marcatura, ecco perché Kim è merce rarissima, è ancora uno che scappa subito quando deve, sa capire quando è il momento di scegliere l’uomo anziché la palla. Sono molto preoccupato, per questo, della partenza di Kim, ammesso che sia vero. La mancanza di Spalletti, come collante, può influire sulla decisione di alcuni giocatori che avrebbero potuto fare un patto tra di loro di rimanere ancora un anno per provare a vincere ancora. Così, ognuno per sé e Dio per tutti, il rischio c’è, a meno che non arrivi un allenatore molto carismatico con cui ripartire alla carica“.

