Umberto Chiariello dopo Kim, saluta anche Osimhen: “Quando arrivano 150 milioni,non puoi dire no…”

Umberto Chiariello, giornalista vicino alle vicende del Napoli, attraverso Radio Napoli Centrale, ha parlato del mercato internazionale soffermandosi sulla strategia del club partenopeo:

“De Laurentiis non lo venderebbe Osimhen. Adesso si parla di PSG che ha 200 milioni da spendere dopo la cessione di Mbappé e quando arrivano 150 milioni, come dici di no? Rassegniamoci. L’anno prossimo sarà un campionato minore, meno diritti TV, è così”. Ha evidenziato il noto giornalista.

Chiariello, ha poi, aggiunto: “I grandi d’Europa saccheggiano, noi siamo dei piccoli feudi: di fronte alla loro protervia non abbiamo nessuna difesa. Perderemo Osimhen? Sì, forse. Perderemo Kim? Sì, sicuro”.

“È un Napoli che riparte da basi diverse? Sì, ma gli altri? Stanno peggio di noi e il giocattolo a Napoli non si è rotto, si rinnova, perché c’è un presidente che usa la testa. Alla fine, vedremo non chi sarà meglio l’anno prossimo, ma chi è meno peggio. Questo è il tema dell’estate“. Ha concluso Chiariello.

