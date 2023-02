Umberto Chiariello: “Dopo il rigore sbagliato, Reazione devastante”

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato Eintracht Francoforte-Napoli ai microfoni di Canale 21:

“Glasner sapeva che col Napoli non avrebbe potuto giocare a viso aperto, sarebbe stato devastato. Ha giocato con un 5-4-1 rispolverando il vecchio catenaccio. Io l’avevo visto giocare l’Eintracht, questo atteggiamento tattico non mi ha sorpreso per niente. Volevo solo vedere se il Napoli riuscisse a fare quello che fa in Italia, cioè invadere in massa la metà campo avversaria, asfissiarli al punto che poi questi crollano letteralmente. E’ un Napoli che a me emoziona, straordinario da tutti i punti di vista. Una squadra matura, completa, gli avversari ci fanno una figuraccia. Ho detto che l’Eintracht valeva l’Atalanta, stasera per meriti del Napoli sembrava peggio.

L’episodio del rigore sbagliato da Kvara lo associo al gol preso nei primi minuti ad Amsterdam contro l’Ajax. Se due indizi fanno una prova, abbiamo la certezza che questa squadra non è matura ma di più! E’ una squadra convinta perché una squadra che prende palo, sbaglia un rigore, qualsiasi altra squadra avrebbe avuto un contraccolpo psicologico invece in quel momento il Napoli è diventato devastante. Li ha proprio uccisi alla gola gli avversari. Questa è una forza mentale straordinaria”

