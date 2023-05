Umberto Chiariello: “Dea Opalla maligna in Champions, con gli azzurri”

Umberto Chiariello ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha parlato della Champions League disputata dal Napoli soffermandosi sul derby tra Milan e Inter terminato con la vittoria dei nerazzurri:

“Tra Milan e Inter è terminata con un franco successo dell’Inter in semifinale di Champions. Il Milan si è trovato esattamente nella situazione in cui si è trovato il Napoli. Si è trovato ai quarti con 16 dei suoi giocatori tornati stanchi da una volata transoceanica, oltre al fatto che in concomitanza a quell’impegno ha perso in rapida successione tutti e tre i centravanti. Quanto dazio ha pagato il Napoli?”.

Inoltre, Chiariello, ha aggiunto:

“Adesso il Milan lo scopre con l’assenza di Leao. Il fatto che il Napoli abbia perso per insipienza arbitrale Kim e Anguissa, lasciando al Milan Krunic che si è salvato ancora una volta miracolosamente, ma anche Mario Rui e Politano, migliore nell’avvio della gara di ritorno, per un totale di 4 uomini”.

“Osimhen mandato in campo in condizioni precarie per cercare di recuperare una partita che si sarebbe potuta recuperare se al 37’ fosse arrivato quel rigore nettissimo. La Champions, come le competizioni europee, è soggetta alla fortuna, il caso. La “Dea Opalla” è stata maligna col Napoli”. Ha concluso Chiariello.

