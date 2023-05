Umberto Chiariello convinto: “Se riuscirà a trattenere i big allora…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale per dire la sua sullo scudetto del Napoli.

“È passato l’uragano Aurelio De Laurentiis. Oggi Repubblica pubblica due pagine al centro del giornale dando enorme risalto a De Laurentiis con un richiamo in prima pagina e pubblica il video dell’intervista integrale. È il momento di Aurelio, uno scudetto a Napoli è storico e noi napoletani non abbiamo ancora capito, forse, quanto storico sia. Questo scudetto è epocale, chi volesse fare un po’ di lezione di giornalismo dovrebbe ascoltare la video intervista per capire cosa significa il giornalismo anglosassone. Se il Napoli riuscirà a trattenere i big, ho l’impressione che si possa davvero aprire un ciclo. Se quest’intuizione risponde a verità, l’incontro con Spalletti sarà foriero di ottimi auspici. C’è solo una cosa di cui possiamo essere contenti: che l’Inter non ha fatto l’Inter, perché in campionato avremmo potuto avere un’avversaria seria. Sarà un piacere battere l’Inter prossimamente, ma platonicamente, per dimostrare che in Italia esiste una sola capolista, una sola realtà: Napoli“.

