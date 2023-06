Umberto Chiariello chiarisce il concetto: “Sono ricchi sfondati, ma tutt’altro che scemi”

Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale ai microfoni di Radio Napoli Centrale, per parlare dell’attualità del calcio mondiale, soffermandosi sull’exploit del calcio arabo:

“Stiamo sottovalutando il mondo arabo. Fa sorride il pensiero che sono ricchi scemi che hanno la possibilità di avere i soldi fuori dalle tasche, ma le cose non stanno proprio così. Sono ricchi sfondati, ma tutt’altro che scemi”. Ha evidenziato l’esperto giornalista partenopeo attraverso il suo editoriale odierno.

noltre, Chiariello, ha aggiunto: “Sono veri e propri stati, non imprenditori privati, che hanno dalla loro la forza del petrolio, delle idee e della managerialità. La maggior parte degli uomini d’affare arabi è gente che ha studiato a Londra o New York, gente con lauree in Business Administration, un background di studi importante. Pensate che Bin Laden era un uomo di Wall Street. Quest’assalto arabo non è casuale, né dettato dai portafogli pieni, ma un assalto vero”. Ha concluso Chiariello.

