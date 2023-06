Umberto Chiariello certo sul nuovo tecnico azzurro: “Punto tutto su di lui…”

Umberto Chiariello ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha parlato delle scelte future del Napoli, a partire dalla panchina:

“Si ironizza sulle parole di De Laurentiis che ha detto che l’intenzione è quello di un ciclo vincente. C’è poco da prenderlo in giro, ci sono tutte le condizioni affinché questo accada, anche dopo il cambio allenatore. Io punto tutto su un nome in particolare, è uno che conosce il calcio europeo, ha giocato in Italia, parla italiano, ha avuto già Osimhen alle sue dipendenze”.

Inoltre ha aggiunto: “Punto tutto su Galtier. Non ci innamoriamo della bellezza fine a sé stessa, qui ci vuole un uomo produttivo e capace di leadership. Aspettiamo, visto l’ampio casting, anche se mi sarebbe piaciuto che Spalletti continuasse il lavoro fatto. Attendiamo fiduciosi, ma sappiamo per certo che i successi del Napoli hanno una forza di base: una società sana, in crescita, apprezzata a livello mondiale ed è diventata il benchmark del calcio sostenibile”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati