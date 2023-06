Umberto Chiariello avverte: “Juventus? Tecnica dilatoria. L’anno prossimo ripartono belli, tranquilli e asciutti: che bel bambino intonso il signorino juventino…”

Umberto Chiariello nel suo editoriale su Radio Napoli Centrale ha parlato della vicenda che coinvolge la Juventus, evidenziando il suo punto di vista:

“Mi ha aperto gli occhi quell’avvocato pugliese che ci ha spiegato che la Juventus ha in mano una pistola fumante: la tecnica dilatoria. Può fare tanti di quei ricorsi fin quando non viene spezzata la corda dal Collegio di Garanzia, che può tenere in ostaggio la FIGC e la UEFA per mesi e mesi. Qual è l’arma? Patteggiare”.

Umberto Chiariello ha inoltre aggiunto

“Loro ammettono la colpa: plusvalenze, stipendi. L’anno prossimo ripartono belli, tranquilli e asciutti: che bel bambino intonso il signorino juventino. Strategia, perché così la Juventus rinuncia a tutti i ricorsi, prende i 10 punti, un’ammenda pesante e sa già che poiché rischia la Conference, offre a Ceferin la possibilità di squalificarla per un anno e chiude ogni pendenza. L’anno prossimo rifà la squadra, senza penalizzazione, giocando una volta a settimana e con la possibilità di reinserirsi nella lotta scudetto. Non c’è più complotto, né discussione“.

