Umberto Chiariello al vetriolo: “Giuntoli non trattato bene da Adl? ancora che ascoltate presunti e presuntuosi anchorman prezzolati che tirano la volata agli amici”

Cristiano Giuntoli, attuale Direttore Sportivo del Napoli, avrebbe palesato chiaramente la sua volontà di lasciare il sodalizio campano, ma Aurelio De Laurentiis sarebbe poco propenso a liberarlo. Il dirigente è ancora sotto contratto con il club e il presidente pretende che si rispetti. Giuntoli ha vissuto gli ultimi giorni azzurri da separato in casa. Il rapporto con De Laurentiis è ormai ai minimi storici. In merito alle critiche al presidente per lo sviluppo di questa vicenda, Umberto Chiariello ha espresso il proprio parere sui social.

“Ma ancora che ascoltate presunti e presuntuosi anchorman prezzolati che per tirare la volata agli amici attaccano De Laurentiis? Ah, un po’ di antiforfora snebbierebbe pure il cervello: ma davvero forforino amoroso pensa che siamo fessi e non capiamo i suoi loschi motivi?”

il pensiero di Umberto Chiariello su Twitter. Il giornalista non fa nomi, ma sembrerebbe chiaro il riferimento ad Alfredo Pedullà che aveva criticato le ultime mosse di Aurelio De Laurentiis

