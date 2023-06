Umberto Chiariello al vetriolo: “Di sicuro, per certo, so che non mi auguro di trovarmi un altro Berlusconi davanti ai piedi…”

Umberto Chiariello ha parlato di Silvio Berlusconi attraverso il suo editoriale su Radio Napoli Centrale dichiarando quanto segue:

“Per vincere, Silvio Berlusconi ha impoverito gli avversari: sapete quando diede al Napoli per Nando De Napoli? Due miliardi di lire, ed è stato in tribuna; a livello europeo Boban e Savicevic in tribuna, bastava toglierli agli avversari. Questo modo di fare ha poi prodotto Calciopoli, perché si è creato un sistema: lui era Presidente del Consiglio, mise Galliani a guidare la Lega Calcio”.

Inoltre, ha aggiunto: “Galliani usava Moggi per portare i voti e si era creato un asse commerciale Juve-Milan. Berlusconi ha avuto in mano tutto. Potete giudicare Berlusconi dal vostro punto di vista politico, di certo è un uomo che ha segnato un’epoca in Italia, creando disastri e impoverendo il mondo moderno, ma questi restano miei pareri personali”.

“Di sicuro, per certo, so che non mi auguro di trovarmi un altro Berlusconi davanti ai piedi: di gente che aggira le regole ne ho le tasche piene”. Ha concluso Chiariello.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati