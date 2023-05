Ultras Salernitana “L’Arroganza non paga…”

Il derby campano tra Napoli e Salernitana è terminato con il risultato di 1-1. Gli azzurri hanno visto sfumare la possibilità di festeggiare lo scudetto davanti ai propri tifosi a causa del gol di Dia arrivato nel finale di gara.

I giorni che hanno preceduto questa partita sono stati ricchi di polemiche e di malessere da parte di entrambe le tifoserie a causa delle indicazioni poco chiare ricevute per assistere all’evento. Nella mattinata odierna i gruppi organizzati della Salernitana hanno esposto un comunicato inerente alla gara di ieri e alla decisione di posticipare il derby:

“L’abbiamo giocata quando volevate voi, dovendo partire la mattina della partita perché non ci avete assicurato neanche l’hotel dove poter stare. L’abbiamo giocata in uno stadio tutto per voi pronto ad esplodere dopo 33 anni. Per una settimana siamo stati trattati, da stampa e addetti ai lavori, da invitati (anche fortunati eh) alla festa. Certo lo vincerete, anche meritatamente, ma non a casa vostra e soprattutto non contro di noi. Oggi l’arroganza non ha pagato e sinceramente questa è una grandissima soddisfazione. Avanti bersagliera!”.

